Klanten met een geschikte Android smartphone kunnen vanaf vandaag de nieuwe Rabo Wallet installeren. Betalen met je telefoon in plaats van je bankpas, is daarmee voor een veel grotere groep klanten dan voorheen mogelijk geworden.

De introductie van de nieuwe Rabo Wallet volgt op een pilot voor 10.000 klanten die medio oktober startte. Het enthousiasme was groot, zegt Suzan van Eeten, productmanager Kopen & Verkopen van de Rabobank. “Binnen 24 uur zat de pilot vol. Een extra stimulans om de Rabo Wallet direct na de pilot breed beschikbaar te stellen.”

“Bijna 80% van de klanten uit de pilot waardeerden de Rabo Wallet als positief. Er deden klanten mee uit alle leeftijdscategorieën, maar het zijn vooral jonge mensen van 16 tot 24 jaar en klanten rond de 40 die de wallet hebben gedownload." Tijdens de pilot werden gemiddeld 2,5 betalingen per week gedaan met een Rabo Wallet.

Met de Rabo Wallet-app kunnen klanten - mits ze 16 jaar of ouder zijn - contactloos betalen met hun mobiele telefoon, parkeertijd afrekenen zonder muntgeld, klantenkaarten digitaal opslaan en altijd het saldo checken. De Rabo Wallet is net zo veilig en gemakkelijk als betalen met een plastic bankpas.

De vernieuwde versie van de Rabo Wallet maakt gebruik van ‘Host Card Emulation’ (HCE) en is geschikt voor de meeste telefoons met Android 5 (Lollipop) of hoger. De vorige versies van de Rabo Wallet konden alleen worden gebruikt in combinatie met een NFC SIM van KPN, Telfort of Simyo, of in een reeks toestellen van Samsung.

HCE is echter inmiddels de meest gebruikte techniek geworden in de (Nederlandse) markt en de Rabobank sluit daar nu dus op aan. Klanten die al een ‘oude’ versie van de Rabo Wallet gebruiken, krijgen een bericht hoe ze kunnen overstappen naar de nieuwe app.