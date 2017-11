Webwinkelgigant Amazon is gestart met zijn abonnementsdienst Prime in Nederland. Het abonnement combineert het zonder extra kosten binnen één dag bezorgen van producten met videostreamingdienst Prime Video.

Klanten kunnen een abonnement afsluiten voor een introductieprijs van € 3,99 per maand. Voor dat bedrag worden bestelde producten gratis binnen een dag geleverd. Na de introductieperiode wordt de prijs € 5,99. Voor € 49 kun je ook in één keer een jaarabonnement afsluiten. Nieuwe abonnees kunnen de dienst een eerste maand gratis uitproberen.

Volgens Amazon komen meer dan een miljoen producten in aanmerking voor de ééndagsbezorging. Daarnaast zouden nog een miljoen producten binnen twee dagen worden geleverd.

iDeal

Het abonnement wordt aangeboden vanuit de Duitse website van Amazon. Deze werd in 2016 door het bedrijf naar het Nederlands vertaald. Ook is het sinds deze week mogelijk om met iDeal te betalen.

Met de nieuwe abonnementsoptie gaat Amazon directer de strijd aan met Nederlandse webwinkels zoals Bol.com en Coolblue, die in veel gevallen ook binnen een dag bezorgen. Bij deze concurrenten is geen abonnement vereist voor gratis verzending. Amazon verscheept zijn producten echter vaak uit pakhuizen in andere Europese landen.

Het Prime-abonnement zal tevens worden aangeboden in het Vlaamse gedeelte van België en in Luxemburg.

Extra’s

Klanten met een Prime-abonnement krijgen ook toegang tot de videostreamingdienst Prime Video, waarmee tv-series en films bekeken kunnen worden. Prime Video werd eerder al los in Nederland aangeboden. Klanten krijgen de mogelijkheid om hun Prime Video-abonnement te upgraden naar een volledig Prime-abonnement.

Prime-klanten kunnen ook gebruikmaken van gratis foto-opslag bij Amazon. Daarbij kan een onbeperkt aantal afbeeldingen worden bewaard, of video’s van maximaal 5 gigabyte groot.

Gebruikers krijgen bovendien extra’s bij de gamestreamingdienst Twitch. Abonnees krijgen af en toe gratis downloadgames en zien geen reclame bij het afspelen van livestreams.

De Amazon-muziekdienst die in andere landen wordt aangeboden, is vooralsnog niet in Nederland beschikbaar. Ook is het voorlopig nog niet mogelijk om boodschappen met Amazon te laten bezorgen.