Twitter was eind september al een proef gestart om de 140 tekens uit te breiden, nu mag iedereen - uitgezonderrd Chinezen, Japanner en Koreanen - tweets van 280 tekens de wereld in sturen.

Het is het einde van het tijdperk waarmee Twitter is groot geworden. Gebruikers hoeven zich niet langer in creatieve bochten te wringen om in 140 tekens hun boodschap over te brengen, voortaan is er twee keer zoveel ruimte: 280 tekens. Dat meldt het technologiebedrijf op dinsdag in een blog op zijn website.

Hiermee komt een einde aan het experiment dat Twitter eind september was gestart. Een kleine groep gebruikers mocht afgelopen maand experimenteren met de verruiming. Uitzondering zijn twitteraars die Chinese, Japanse en Koreaanse tekens gebruiken. In deze talen zijn minder karakters nodig.

Uit de proef bleek dat twitteraars vooral vanwege de nieuwigheid in de eerste dagen ten volle gebruik maakten van de 280 tekens en dat het na verloop van tijd weer minder werd, zo schrijft Twitter. Twitteraars maakten wel vaker gebruik van het medium wanneer ze meer tekens nodig hadden. Dat is voor het technologiebedrijf de voornaamste reden om het experiment uit te breiden naar alle gebruikers.

In de afgelopen jaren merkte Twitter dat van alle Engelstalige tweets negen procent van de berichten over de 140 tekens heen kwam. Dat zorgde ervoor dat gebruikers delen van de tekst wissen of het uiteindelijk geheel niet verstuurden. Het bedrijf is zich ervan bewust dat veel gebruikers deze koerswijziging niet zien zitten omdat de timeline dan vol loopt met lange berichten. Dat is niet geval, zo schrijft Twitter.

“Maar 5 procent van alle Tweets zijn langer dan 140 tekens en slechts 2 procent komen boven de 190 tekens uit. Dat betekent dat het lezen van de timeline niet enorm zal veranderen, je zult nog steeds ongeveer evenveel Tweets zien”.