De Shazam-achtige functie werd onlangs geïntroduceerd op de Pixel 2 en 2 XL van Google en komt nu naar alle Android-apparaten. Dat meldt Android Authority dinsdag.

Door de vraag "What song is this?" te stellen aan de Assistant, wordt de functie geactiveerd. Het resultaat linkt direct door naar YouTube, Google Play Music en de zoekmachine van Google.

Muziekherkenning is een van de meestgevraagde functies in de Assistant; met Apple-concurrent Siri is het al enkele jaren mogelijk om liedjes te herkennen.

Google Assistant is nog niet in het Nederlands beschikbaar, al wordt wel gewerkt aan de vertaling. De herkenningsfunctie is nog niet voor iedereen beschikbaar. Vermoedelijk duurt de uitrol naar alle gebruikers enkele dagen.