Een aantal grote banken, energiebedrijven en handelshuizen gaan samen werken aan de ontwikkeling van een handelsplatform voor grondstoffen dat gebaseerd is op blockchaintechnologie.

Onder meer ING, ABN Amro en Shell nemen deel aan het initiatief. Vanuit andere landen zijn ook BP, Gunvor, Société Générale en Statoil betrokken.

De partners willen de processen die komen kijken bij energietransacties digitaliseren en zo loskomen van de traditionele papieren contracten en documentatie. Ook moet het nieuwe platform administratieve risico’s verminderen.

Het platform zal worden beheerd als een onafhankelijk bedrijf en zal naar verwachting aan het eind van 2018 operationeel zijn.

IBM

Computerbedrijf IBM heeft met enkele partners al eerder een blockchainnetwerk uitgerold dat inmiddels operationeel is in een aantal landen. Dat initiatief is vooral gericht op het vereenvoudigen van internationale betalingen.

Blockchain is de achterliggende technologie van onder meer de digitale munt bitcoin. De technologie is een gedistribueerde database, die transacties veiliger en inzichtelijker maakt. Steeds meer sectoren experimenteren met toepassingen van blockchain.