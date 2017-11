Heb je behoefte aan tips hoe je thuis energie kunt besparen of wil je meer inzicht in je energieverbruik, dan zijn er meerdere energiebesparende apps die uitkomst bieden.

Deze apps zijn ontwikkeld door energieleveranciers en hebben een aantal overeenkomende en onderscheidende functionaliteiten. Wij zetten op een rij welke functionaliteiten van iedere app te verwachten zijn.

Op afstand bedienbare verwarming en elektrische apparaten

De EnergieAssistent van leverancier E.ON maakt de functionaliteiten van de vaste thermostaat beschikbaar op een app. Op ieder gewenst moment kan de temperatuur in huis worden aangepast en kan een verwarmingsprogramma worden ingesteld. Bij de aanwezigheid van slimme stekkers kan deze functionaliteit ook gebruikt worden om elektrische apparaten aan en uit te zetten en om een programma voor de apparaten in te stellen. De app kan daarnaast het huidige verbruik van energie vergelijken met eerder verbruik en een seintje geven wanneer dit afwijkt. Hiermee biedt E.ON gebruikers een handvat om te voorkomen dat zij meer energie verbruiken dan nodig.

Inzicht in verbruik en opbrengst zonnepanelen

De app van energieleverancier Qurrent werkt wanneer deze in contact staat met de Qbox, een apparaatje in de meterkast dat de meterstanden kan uitlezen en zo het verbruik kan bijhouden. Naast inzicht in het gewone verbruik geeft deze app inzicht in de stroomopbrengst van zonnepanelen en hoe goed de zonnepanelen functioneren.

Grootste energieverbruikers

Eneco biedt met de Toon app de basisfunctionaliteiten om inzicht te krijgen in het energieverbruik. De verwarming kan op afstand warmer of kouder worden gezet en slimme stekkers kunnen op afstand ingesteld worden waardoor elektrische apparatuur aan- of uitgeschakeld kan worden. Als extra functionaliteit geeft de app het energieverbruik in euro’s aan per apparaat. De grootste energieverbruikers kunnen hierdoor gemakkelijk opgespoord worden.

Persoonlijke assistent

De Oxxio App treedt op als energieassistent van de gebruiker. Het gebruik van de app is voor iedereen opengesteld, ongeacht of de gebruiker klant is bij Oxxio. In combinatie met de slimme meter kan de app het energieverbruik tot op het uur nauwkeurig weergeven. Door het open karakter van de app beschikt Oxxio over een grote hoeveelheid verbruiksgegevens en kunnen gebruikers hun persoonlijke stroom- en gasverbruik vergelijken met het verbruik van buurtbewoners. Daarnaast verstuurt de app automatisch een pushmelding wanneer de app ongewoon hoog verbruik opmerkt.

Meerwaarde

Het toenemende aantal functionaliteiten op de apps geeft aan dat leveranciers niet enkel de goedkoopste energieleverancier willen zijn, maar ook meerwaarde aan klanten en gebruikers willen bieden. Deze technische hulpmiddelen geven gebruikers een handvat om het eigen energieverbruik tastbaarder te maken en hier meer controle over te houden.