De populariteit van Facebook blijft groeien, blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. In september steeg het aantal gebruikers met 16 procent. Er waren in die maand 2,07 miljard mensen die minstens één keer gebruikmaakten van het sociale netwerk.

Dagelijks logden 1,37 miljard mensen in op Facebook. Het bedrijf maakte verder bekend dat de omzet in het derde kwartaal is gestegen tot 10,3 miljard dollar. De nettowinst ging met 79 procent omhoog tot 4,7 miljard dollar.

Het merendeel van de stijging komt uit advertentie-inkomsten, grotendeels mobiel. In juni bereikte Facebook de 2 miljard maandelijkse gebruikers.

"Onze gemeenschap blijft groeien en de zaken gaan goed. Maar dat maakt allemaal niets uit als onze dienst wordt gebruikt op manieren die mensen niet dichter tot elkaar brengen", zegt Facebook-topman Zuckerberg. Daarmee verwijst hij naar de beïnvloeding bij de Amerikaanse verkiezingen door Rusland, die deels ook via Facebook is gegaan.

Facebook, Google en Twitter worden deze week gehoord in het Amerikaanse Congres. De verhoren gaan over de manieren waarop Rusland de platforms heeft gebruikt om een draai te geven aan de verkiezingen. Zo zijn er in de aanloop naar de presidentsverkiezingen onder meer politieke advertenties en nepnieuws verspreid door Russische bedrijven.