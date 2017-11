Onderweg Facebooken, WhatsAppen, muziek luisteren, foto’s uploaden, YouTube-filmpjes bekijken… Het kost allemaal MB’s of in sommige gevallen zelfs GB’s aan data van je telefoonabonnnement. Door de snelle 4G-verbinding zou je bijna vergeten dat het downloaden en updaten van apps, afbeeldingen of het bekijken van video’s zoveel data kost. Gelukkig bieden Android en ook Android appontwikkelaars allerlei hulpmiddelen om je dataverbruik te verminderen en inzichtelijk te maken.

Tip 1: Schakel gegevensgebruik apps op de achtergrond uit

Voor Android-telefoons is het dataverbruik via de instellingen van de telefoon goed te monitoren en managen. Bovendien kan er een limiet worden ingesteld aan de hoeveelheid data die je verbruikt. Dreig je die te overschrijden? Dan krijg je een waarschuwing. Bij daadwerkelijke overschrijding ontvang je meestal een bericht van je provider. Heb je Android 7, ga dan naar Instellingen, druk op Verbindingen en daarna op Gegevensgebruik. Nu kun je zien hoeveel je in een bepaalde periode verbruikt hebt. Je kunt zelfs een grafiek zien van jouw datagebruik. Druk op Gebruik mobiele gegevens en onder de grafiek zie je per app hoeveel data deze verbruikt heeft in de afgelopen periode. Druk op één van de apps onder de grafiek en vink Gegevensgebruik achtergrond toestaan uit. Heb je Android-versie 7.1.1, dan druk je op Instellingen, vervolgens Datagebruik en daarna op Mobiele-datagebruik. Druk op één van de apps en zet Achtergrondgegevens uit. En zo zijn er meer (kleine) verschillen voor verschillende Android-versies.

Doe dit voor alle apps waarvoor het niet belangrijk is dat ze op de achtergrond data verbruiken. Met name Facebook, Chrome (of andere webbrowserapps) en Twitter verbruiken veel data, doordat ze ook op de achtergrond data verbruiken.

Tip 2: Schakel onbeperkt dataverbruik voor apps uit

Wanneer je de datalimiet van jouw internetbundel bereikt, betekent dit dat je geen 4G-internet meer kunt gebruiken, tenzij je buiten je bundel wilt internetten. Het is dus zaak om uit de buurt van de datalimiet te blijven of wanneer deze bereikt is, om internet op je mobiel uit te schakelen. Schakel daarom onbeperkt datagebruik van sommige apps uit.

Ga op je Android-smartphone naar Instellingen, druk op Gegevensgebruik en daarna op Gegevens opslaan. Staat in dit scherm Onbeperkt gegevensgebruik toestaan aangevinkt? Schakel dit dan uit door te drukken op Onbeperkt gegevensgebruik toestaan. Schakel hier alle apps uit waarvan je niet wilt dat deze onbeperkt gegevens gebruiken.

Voor Android-versie 7.1.1 ga je naar Instellingen, Datagebruik en daarna Databesparing. Druk op Onbeperkte datatoegang en schakel hier alle apps uit waarvan je niet wilt dat deze onbeperkt gegevens gebruiken.

Tip 3: Beperk het dataverbruik van deze populaire apps

Hieronder vind je diverse categorieën met daarbij genoemd veelgebruikte apps die snel veel data verbruiken. Schakel gegevensgebruik op de achtergrond van deze apps uit, of probeer het verbruik op 4G van deze apps te beperken

Video en live streaming: Uitzending gemist, Netflix, YouTube, Facebook Live streaming.

Deze apps verbruiken al snel een GB aan data. Acht uur video’s kijken staat namelijk ongeveer gelijk aan 1 GB dataverbruik! En dat terwijl veel mensen in Nederland een databundel van maximaal 1 GB hebben. Ben je niet verbonden met een wifiverbinding? Zorg ervoor dat je jouw smartphone niet als een handheld televisie gebruikt om een voetbalwedstrijd of serie te kijken.

Audio: Soundcloud, Spotify, Apple Music, Google Music en Tidal.

Naast video en live streaming verbruiken deze apps veel data. Dertig uur muziek online muziek luisteren staat ongeveer gelijk aan 1 GB dataverbruik. Dat is dus slechts 1 uur per dag in de maand.

Navigatie: Apple Maps, Google Maps, Mapfactor en Polaris GPS navigation.

Alhoewel navigatie ontzettend handig is om te gebruiken, levert een uitgestippelde route van punt A naar B al snel flink veel MB-dataverbruik op.

Extra tip: De app Maps.Me maakt het mogelijk om kaarten en geplande routes offline beschikbaar te maken.

Webbrowsers: Firefox, Google Chrome en Safari.

Elke webpagina die je bezoekt, zorgt ervoor dat je telefoon data moet downloaden. Websites met veel afbeeldingen, video’s of virtual reality content, zorgen dus voor veel dataverkeer. Bekijk je zo’n twintig websites per dag terwijl je in de trein zit? Dan verbruik je al snel zo’n 100 MB per maand. Veel minder dan een dagelijks filmpje, dat wel.

Social Media: Facebook, Twitter, Instagram en SnapChat.

Social Media timelines van anderen bekijken, zelf updates plaatsen met foto’s en video’s of zelf live streamen terwijl je onderweg bent: het kost enorme hoeveelheden data. Met name video’s die automatisch afspelen op Facebook en video’s delen via SnapChat snoepen al snel GB’s op van je databundel.

Downloaden: het komt vaak voor dat smartphonegebruikers downloaden. Even een afbeelding van een website downloaden, een pdf-document uit de bijlage van een mail of wallpapers voor je smartphone. Het is raadzaam om dit uit te stellen zolang je op 4G zit, totdat je weer verbonden bent met een (vertrouwd!) wifinetwerk. Hiermee bespaar je al snel honderden MB’s aan dataverbruik. Met name het downloaden van updates voor je telefoon, apps (en app-updates), back-ups en Dropbox-documenten staat bekend voor het verbruiken van veel data.

Extra tip: onlangs bleek dat de Android 8 Oreo update voor extreem veel dataverbruikdataverbruik zorgt. Houd daarom ook altijd even je dataverbruik in de gaten, wanneer je jouw Android OS update naar een nieuwe versie.

Tip 4: Apps om dataverbruik te beperken

Er zijn ook een aantal handig apps die je kunt installeren om dataverbruik automatisch te laten managen. Mocht je een nieuw Sim Only-abonnement afsluiten, dan is dit belangrijk. Als je elke keer je dataverbruik via de instellingen van de telefoon wil bekijken, installeer dan apps die dat automatisch voor je doen en notificatiewaarschuwingen geven wanneer de limiet in zicht komt. Het voorkomen van veel verbruik wordt gemakkelijker dankzij deze 5 apps die het dataverbruik monitoren: Data Usage (met alle essentiële functies om dataverbruik te monitoren), 3G Watchdog (alhoewel de naam van de App ‘3G’ bevat, ondersteunt deze app ook het monitoren van 4G dataverbruik), DataMan (deze app monitort niet alleen jouw 3G of 4G dataverbruik, maar ook je verbruik wanneer je met wifinetwerken verbonden bent), My Data Manager (een zeer informatieve app voor Android-gebruikers. Deze app scoort eveneens goede recensies in de Google Play store en monitort dataverbruik tot in detail per applicatie) en ten slotte de app van jouw provider (net als de Mijn Simyo App bieden veel providers eigen apps aan om dataverbruik te monitoren. Deze apps zijn vaak ook zeer betrouwbaar en leveren goed inzicht in jouw dataverbruik).

