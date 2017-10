Justitie gaat webshops die hun klanten mogelijk oplichten harder aanpakken. Als over een webwinkel drie aangiften worden gedaan bij de politie, worden betaaldiensten ingeseind.

Die betaaldiensten kunnen het betaalverkeer naar de webshop blokkeren om te voorkomen dat meer klanten worden opgelicht, schrijft het AD.

De strengere aanpak komt tot stand door een samenwerking van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting, het Openbaar Ministerie en twaalf betaaldiensten, zoals iDEAL. Zij kunnen de rekeningen van verdachte webshops blokkeren buiten een justitieel onderzoek om. Het is de bedoeling dat de diensten zelf in actie komen als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van de politie.

Een woordvoerder van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting zegt tegen de krant dat hij verwacht dat in de toekomst met nog meer betaaldiensten wordt samengewerkt, zodat nog veel meer webwinkels kunnen worden aangepakt.

Branchevereniging Thuiswinkel.org zegt blij te zijn met de strengere aanpak. "Voorheen kon het gebeuren dat er een aangifte werd gedaan in Limburg, een in Groningen en een in Zeeland, maar dat niemand het verband tussen die drie legde", zegt een woordvoerder.

De aangiften moeten volgens de woordvoerder wel goed worden onderzocht, zodat kan worden uitgesloten dat het gaat om particulieren die ruzie hebben met een bepaalde webshop en deze zo zwart proberen te maken.