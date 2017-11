Chat-app WhatsApp is begonnen met het uitrollen van een functie die het mogelijk maakt om berichten permanent te verwijderen. Dat blijkt uit een melding op de website van WhatsApp.

Het was al langer mogelijk om eigen berichten in WhatsApp te verwijderen, maar dan bleven ze zichtbaar voor gesprekspartners. Nu wordt het ook mogelijk om berichten zo te verwijderen dat ook andere deelnemers aan een gesprek ze niet meer kunnen zien.

Na het verwijderen worden berichten vervangen door een melding dat ze zijn ingetrokken. Het is dus niet mogelijk om geheel ongemerkt berichten of foto's te wissen.

Nieuwste versie

WhatsApp benadrukt dat de functie alleen werkt op de nieuwste versie van WhatsApp. Als deelnemers aan een gesprek een oudere versie van de app gebruiken, blijven verwijderde berichten zichtbaar. Voor afzenders is niet te zien of dit het geval is.

De nieuwe verwijderfunctie lijkt nog niet voor alle WhatsApp-gebruikers actief te zijn, maar wordt vermoedelijk snel uitgerold naar het volledige gebruikersbestand van de Facebook-dochter.