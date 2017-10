Googles eigen mobiele antivirusdienst blijkt opvallend slecht in het detecteren van malware. Dat blijkt uit een studie van Duits softwarelab AV-Test. In een vergelijkende test kwam het op de laatste plaats.

Play Protect, het Android antivirussysteem dat Google deze zomer uitrolde, is bedoeld om foute apps van je toestel te weren. Uit een vergelijkende test van twintig Android antivirussystemen uitgevoerd door AV-Test blijkt deze dienst nu echter weinig effectief.

Voor de studie introduceerde AV-Test recente Android malware aan een twintigtal securityprogramma's. Zes daarvan, waaronder bijvoorbeeld Trend Micro en Sophos, wisten elk van de bijna zesduizend samples correct te herkennen als malware en zorgden ervoor dat ze niet op het toestel konden worden gedraaid. Acht andere beveiligers haalden een 'hit rate' van 99 procent of meer. Opvallend is hoe slecht Googles eigen systeem, Play Protect, het doet. Die beveiligingssoftware wist maar in 65,8 procent van de gevallen een nieuwe dreiging te detecteren.

Voor oudere, al bekende dreigingen is het resultaat niet veel beter. Hier haalden dertien van de pakketten een detectiegraad van 100 procent. Zes anderen kwamen op 93 procent of meer. Ook hier is Play Protect weer het buitenbeentje, met een detectiegraad van 79,2 procent.

Conclusie is dat je op dit moment best niet alleen op Google vertrouwt voor je mobiele security. Play Protect is nog maar enkele maanden uit, en het is de eerste keer dat AV-Test het aan een grondig onderzoek onderwerpt. De gespecialiseerde securitynamen zijn op dit moment stukken beter in het herkennen van dreigingen, ook op mobiele systemen.