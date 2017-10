Patiënten kunnen hiermee de beelden voor een second opinion of verdere behandeling te delen, of gewoon uit interesse zelf te bekijken. Het UMC Utrecht is het eerste ziekenhuis dat deze mogelijkheid biedt.

De vraag van patiënten om toegang te krijgen tot hun eigen beelden was de belangrijkste motivatie voor Veldhuis om de app te ontwikkelen. Zij vertelden hem bijvoorbeeld ‘ik wil graag aan mijn man laten zien waarom ik zoveel pijn had’, ‘om daar thuis op de bank nog eens naar te kijken’ of ‘om er dingen over op te zoeken’.

Met een uitgebreid patiëntfocusonderzoek zijn de specifieke wensen van patiënten in kaart gebracht. Vervolgens hebben meer dan 1000 patiënten met een iPhone of iPad de app getest en zo bijgedragen aan de ontwikkeling van de app.

Nu de pilotfase voorbij is, wordt ook een Androidversie itwikkeld. Daarna kan de uitrol naar alle andere ziekenhuizen plaatsvinden.

Regie

De app is eenvoudig te gebruiken, is interactief en is alleen in een beveiligde omgeving beschikbaar. Patiënten kunnen de gewenste informatie met één druk op de knop delen met een andere arts van hun keuze, direct vanuit de app. Die arts krijgt de beelddata rechtstreeks uit het UMC Utrecht, in volledige medische kwaliteit, meteen geschikt voor opname en analyse via het beeldsysteem van zijn of haar eigen ziekenhuis. De patiënt krijgt een melding wanneer de arts zijn gegevens downloadt en ook wanneer hij dat vergeet.

Ook biedt de app handige opties om het gesprek tussen de patiënt en arts te vergemakkelijken. Patiënten kunnen in de app aantekeningen maken in notitie-vorm of rechtstreeks op de beelden tekenen, bijvoorbeeld om delen aan te geven waar ze vragen over hebben. Andersom kan ook de arts tijdens een consult vrij op de beelden tekenen om het gesprek te verduidelijken. Nu gebeurt dat vaak op het beeldscherm van de arts en gaat de uitleg verloren wanneer de patiënt de kamer verlaat. In de myBody myData app worden de beelden met notities of annotaties bewaard en daarbij automatisch gebookmarkt, zodat ze bij een volgende afspraak snel en eenvoudig opgezocht kunnen worden.

Suggesties

Bovendien geeft de app suggesties en tips voor het zoeken op internet. Veel patiënten ‘googelen’ hun klachten of aandoening. Góéd zoeken is echter niet eenvoudig. De app geeft daarom links naar sites met betrouwbare medische informatie en geeft interactieve voorbeelden van zoekopdrachten.

Er ligt inmiddels een goedgekeurd onderzoeksvoorstel om te evalueren wat het gebruik van de app met mensen en hun psyche doet.