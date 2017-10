Toshiba beweert dat zijn nieuwe batterij volledig kan opladen in zes minuten. Het prototype zou een elektrische auto vervolgens 200 mijl, of zo'n 300 km, kunnen aansturen.

De vooruitgang van de technologie in batterijen gaat een stuk trager dan die in bijvoorbeeld geheugenchips of computerkracht. Er wordt dan ook al een tijdje gezocht naar de 'nieuwe stap' die batterijen langer doet meegaan en sneller doet laden. Zeker nu elektrische wagens een belangrijk vervoersmiddel worden.

Toshiba komt nu met een prototype voor een lithium-ion batterij die dat alles moet mogelijk maken. Als dit echt de doorbraak is die wordt aangekondigd, kan Toshiba de opsteker goed gebruiken.

De nieuwe generatie SCiB lithium-ion batterij bevat 50 ampère-uren en kan volledig worden opgeladen op zes minuten, zegt Toshiba. Om dat voor elkaar te krijgen gebruikt de batterij een anode die gemaakt is uit titanium niobiumoxide. Dat zou de capaciteit van de batterij kunnen verdubbelene vergeleken met andere moderne lithium-ion batterijen. In termen van elektrische auto's kan de batterij een auto 300 kilometer aansturen. Dat is twee tot drie keer meer dan batterijen in geavanceerde elektrische wagens op het moment aankunnen.

Levensduur

Volgens Toshiba is de batterij ding bij normale temperaturen bovendien in slechts zes minuten volledig op te laden. Maar oplaadtijd is niet het enige belangrijke voor een moderne batterij. Zo lijken oude batterijen snel aan capaciteit te verliezen. Volgens Toshiba houdt het SCiB prototype negentig procent van zijn capaciteit na 5.000 laadcycli, waarbij de batterij dus leeg geraakt en opnieuw wordt opgeladen. Dat zou betekenen dat na zo'n veertien jaar aan dagelijks opladen, de batterij nog altijd 90 procent van zijn capaciteit heeft.

Toshiba wil de batterij tegen 2019 op de markt brengen, maar het is nog niet duidelijk hoeveel ze gaat kosten.