Het is relatief makkelijk om uit naam van een Nederlandse politicus een mailtje te sturen, zonder dat meteen duidelijk wordt dat de mail niet echt door de politicus is verzonden. Dat meldt Follow the Money.

Het gaat om het al veel langer bekende fenomeen 'e-mail spoofing': mensen sturen een mail op naam van iemand anders. Het is technisch eenvoudig om in te stellen dat dit soort nepmails automatisch in een spam-inbox komen, maar dan moet de mailserver wel juist zijn ingesteld.

Journalist Dieuwertje Kuijpers zei in RTL Late Night dat het onderzoeksplatform tientallen mails heeft gestuurd die afkomstig leken van @tweedekamer.nl. Follow the Money benadrukt dat het niet in de accounts van politici heeft kunnen kijken, maar dat de journalisten zich alleen als politicus hebben voorgedaan.

Nepmails

In een van de nepmails zegt VVD-leider Rutte dat er dingen zijn die de kandidaat-bewindslieden mogelijk in opspraak kunnen brengen. Verder mailt D66-voorman Pechtold zogenaamd aan VVD'er Zijlstra dat Pia Dijkstra misschien toch in het kabinet moet komen, op Volksgezondheid.

Kuijpers wees op de mogelijkheid dat op deze manier bijvoorbeeld buitenlandse inlichtingendiensten mails met links kunnen sturen en zo spyware kunnen installeren.

In een reactie zei Kamervoorzitter Arib dat ze de kwestie zeer serieus neemt en dat er zo spoedig mogelijk anti-spoofing-maatregelen zouden worden getroffen. De Tweede Kamer meldt dat de kwetsbaarheid inmiddels is verholpen.

Vorig jaar al bleek dat veel gemeenten hun mailsystemen niet voldoende beveiligen.