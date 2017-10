Met een smartphone in de ene hand en het stuur in de andere ben je een gevaar in het verkeer. En omdat het wettelijk verboden is, ben je dan bovendien niet verzekerd als er wat gebeurt op zo’n moment, wist je dat?

Bijna de helft van de automobilisten gebruikt zijn telefoon wel eens tijdens het rijden. Hoe krijgen we automobilisten zo ver dat zij hun telefoon wegleggen tijdens het autorijden? Is een app die bepaalde functies blokkeert tijdens het rijden voldoende, of moeten we een stap verder gaan en de keuze niet aan de bestuurder laten?

Meer ongelukken

Het aantal verkeersongelukken is de afgelopen jaren schrikbarend toegenomen en daar is de smartphone deels verantwoordelijk voor. Uit onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt dan ook dat 47% van de autobezitters de telefoon wel eens achter het stuur gebruikt, waarvan 12% dat niet handsfree doet. Van de ondervraagden gaf 55,7% aan de telefoon tijdens het rijden te gebruiken voor navigatie, 53% om te WhatsAppen, 52% om te bellen en 14,7% om social media te checken.

Allemaal activiteiten waardoor de aandacht voor de weg vermindert waarmee de kans op ongelukken groter wordt. Verzekeraars waarschuwen dat zij de premie van een autoverzekering moeten verhogen door het grote aantal ongelukken veroorzaakt door smartphones. Het wettelijke verbod is kennelijk niet genoeg om het gedrag van automobilisten te veranderen. Welke alternatieve maatregelen gaan ervoor zorgen dat de telefoon wel van de weg verdwijnt?

Apps?

Er zijn inmiddels verschillende apps met een blokkeerfunctie zodat bestuurders hun telefoon niet kunnen bedienen tijdens het rijden. Veel apps hebben echter ook een passagiersmodus. Door die modus in te stellen krijg je weer volledige toegang, ook als je feitelijk de bestuurder bent. Het effect van deze apps is hierdoor volledig afhankelijk van de intentie van de bestuurder.

Veilig Verkeer Nederland pleit ervoor om Nederlandse smartphones standaard te voorzien van een app die herkent wanneer je in de auto zit en bepaalde functies automatisch blokkeert zodra je gaat rijden. Zo’n app moet moeilijk uit te schakelen of van de telefoon te verwijderen zijn.

Enkele apps en andere mogelijkheden

• ASR de Rij Veilig app, met passagiersmodus

• Samsung In-Traffic Reply app, (tijdelijk) uit te zetten

• iOS 11 kent de functie ‘Niet storen tijdens autorijden’ die berichten kan blokkeren

• Safe Drive Pod, een apparaatje in je auto dat je smartphone tijdens het rijden via een app blokkeert

• Automodus, app van Interpolis, aanzetten voor het rijden, levert korting op je (Interpolis)autoverzekering op

• Drive Safely Keep Focused, met passagiersmodus