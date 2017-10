In samenwerking met de gemeente Eindhoven, Next Nature Network en Start Foundation opent HUBOT, het eerste uitzendbureau voor mensen en robots, zaterdag 21 oktober een shop-in-shop in MediaMarkt Eindhoven Centrum.

Bezoekers van HUBOT kunnen een jobtest doen en zien hoe robots hun werk in de toekomst makkelijker kunnen maken.

“Robotisering is een veelgehoord begrip. Toch weten maar weinig mensen wat het concreet betekent voor de inrichting van ons werk in de nabije toekomst. Met het uitzendbureau voor mensen en robots geven we dat inzicht en laten we zien hoe mensen en robots hand in hand hun werk kunnen doen,” zegt Jeroen Mertens, vestigingsdirecteur van MediaMarkt Eindhoven Centrum. “Met HUBOT willen we bezoekers een blik geven in de toekomst.”

Van gamer naar digifarmer

Vanuit een console gewassen checken met een drone, op afstand je tractor besturen of als luchtverkeerbeveiliger met behulp van een roofvogel-drone ervoor zorgen dat vogels uit de buurt van het vliegveld blijven en vliegtuigen veilig kunnen landen en opstijgen: het zou in de nabije toekomst werkelijkheid kunnen worden. “Zeker als ik zie hoe de toptalenten die we dagelijks in ons gamepaviljoen ontvangen, te werk gaan,” zegt Mertens. “De topgamers van nu zouden zomaar de boeren en luchtverkeerbeveiligers van de toekomst kunnen zijn.”

Uitzendbureau HUBOT toont van 21 tot 29 oktober zestien concrete voorbeelden van beroepen die dankzij robotisering beter zijn uit te oefenen, ook voor mensen met een achterstand tot de huidige arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan beroepen als thuiszorgmedewerker, fysiotherapeut en verhuizer of bezorger. De expositie is ontworpen door kunstenaar en filosoof Koert van Mensvoort en onderdeel van de Dutch Design Week 2017.