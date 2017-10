Een polis van Univé voorziet verzekerden van een router met extra bescherming, een virusscanner en een schadevergoeding als het toch misgaat, voor twaalf euro per maand.

Bedrijven kunnen al langer verzekeringen afsluiten om zich in te dekken voor digitale problemen, maar voor consumenten zijn dat soort verzekeringen nog een zeldzaamheid. Beveiligingsonderzoeker Sijmen Ruwhof denkt dat er een markt voor is. "Ik vind het een goede basis. Als je bij digitale aanvallen goed wordt geholpen is dat wel wat geld waard."

Maxima

Er gelden wel beperkingen: de schade die wordt vergoed om apparaten te herstellen, bedraagt maximaal 5000 euro. Als een klant besluit om een ransomware-verspreider geld te betalen om weer bij zijn of haar bestanden te kunnen, wordt dat bedrag bovendien niet vergoed.

Dat geldt ook voor geplunderde bankrekeningen door hackers; in veel gevallen vergoeden banken die schade. Bovendien kan een klant maximaal drie 'cyber-incidenten' per jaar claimen, en wordt de schade alleen vergoed als hij de router van Univé en een virusscanner gebruikt.

Een kastje van een verzekeraar in je netwerk, wie zit daar op te wachten? "Wij kunnen niet bij de data in het kastje", belooft een woordvoerder van Univé. De gebruikte virussccanner en router zijn afkomstig van het Finse beveiligingsbedrijf F-Secure. Ze zijn ook los te koop.

Behoefte

Andere verzekeraars kijken de kat uit de boom. "We hebben dit anderhalf jaar geleden onderzocht en toen bleek er geen behoefte te zijn", aldus een woordvoerder van Aegon. Concurrent Achmea, waar Interpolis en Centraal Beheer onder vallen, hebben ook geen plannen.

Verzekeraar VKG heeft een verzekering tegen onder meer cyberpesten, identiteitsdiefstal en miskopen op internet, maar tegen virussen zijn klanten niet verzekerd. Dat pakket is met 9 euro per maand wel iets goedkoper dan de Univé-verzekering.

Aansprakelijkheid

Traditionele verzekeringen werken niet altijd in het digitale domein. "Als je een usb-stick in de computer van je buurman steekt en daar blijkt een virus op te zitten dat zijn bitcoins steelt, dan ben je daar niet tegen verzekerd met je aansprakelijkheidsverzekering", zegt ict-jurist Arnoud Engelfriet.

In hoeverre je daarvoor aansprakelijk bent, is nog niet zeker: dat is nog onontgonnen terrein. "Maar daarbij kan zo'n digitale verzekering helpen", zegt Engelfriet. Voor schade in dit soort gevallen keert de cyberpolis van Univé tot 2,5 miljoen euro uit.

En wat als de digitale dijken breken, en honderdduizenden mensen na een digitale aanval schade komen claimen? "Daar moeten we dan even goed over nadenken", zegt een woordvoerder van Univé. Het zou immers kunnen dat de verzekeraar dan niet alle schade kan betalen.