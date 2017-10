Het netwerk, dat het bedrijf met partners Stellar en KlikcEx ontwikkelde, is al operationeel Oceanië, het gros van de eilanden in de Stille Oceaan en het Verenigd Koninkrijk.



Internationale betalingen met verschillende (vaak kleinere) munteenheden hebben vaak dagen of soms zelfs weken nodig om correct verwerkt te worden. De betaling passeert meerdere instanties en is daarmee vrij foutgevoelig. IBM introduceert met zijn blockchain snelheid en transparantie in de internationale betaalwereld.



De blockchain laat zowel consumenten als bedrijven toe om contracten toe te voegen. In zo'n contract staan meteen de voorwaarden van een betaling, en wie hoeveel aan wie moet betalen. Zodra het contract in de blockchain verwerkt zit, ligt het vast. Alle instanties die meewerken aan de chain hebben toegang tot het gedistribueerde (gedecentraliseerde) logboek, en kunnen het inkijken. De blockchain is vervolgens gekoppeld aan een systeem van slimme contracten. Die zorgen er voor dat de gewenste betalingen onmiddellijk worden uitgevoerd.



Voorbeeld

IBM geeft zelf het voorbeeld van een boer in Samoa die zijn oogst wil verkopen aan een handelaar in Indonesië. Via de blockchain leggen beiden de details van hun contract vast. Onderpand wordt vastgelegd en een kredietbrief wordt voorzien. Vervolgens wordt het contract afgesloten en vindt de betaling meteen plaats. Voor beide partijen verloopt het proces sneller en transparanter, zodat beide partijen met aanzienlijk minder achterdocht voor elkaar kunnen handelen.



IBM verzorgt de blockchaintechnologie, en werkte deze specifieke toepassing uit samen met non-profitorganisatie Stellar.org. Stellar heeft opensourcetechnologie om verschillende financiële systemen met elkaar te verbinden. Ook KlikcEx, een internationale betalingsverwerker, was instrumenteel.

Banken

Natuurlijk werkt de blockchain enkel wanneer banken meewerken. In eerste instantie haalde IBM de belangrijkste banken van de Pacifische regio aan boord, dankzij een samenwerking met de Advanced Pacific Financial Infrastructure for Inclusion (APFII). Dat is een publiek-private samenwerking opgezet door de VN en wereldwijde betalingsfacilitator SWIFT.



IBM koos voor die regio rond de Stille Oceaan voor de uitrol van de blockchain omdat het aantal internationale transacties daar redelijk laag ligt. Dat liet de techreus en zijn partners toe eventuele kinderziektes weg te werken zonder grote gevolgen. In een tweede fase, die gepland staat voor begin volgend jaar, zal IBM meer grote banken uitnodigen om deel uit te maken van het netwerk.



IBM zet in op blockchain in diverse sectoren. De uitrol van dit systeem is meteen wel de grootste in zijn soort. Het illustreert dat blockchain een betrouwbare technologie is die zelfs in een sector met erg hoge eisen snel en tastbaar innovatie kan afleveren.