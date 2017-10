Justitie gaat het gebruik van smartphones achter het stuur aanpakken. Er is een wetsvoorstel in de maak, waarin telefoongebruik in het verkeer onder 'roekeloosheid' gaat vallen.

“Daar weegt appen tijdens het rijden ook in mee”, zegt een woordvoerder van dat ministerie tegen Trouw.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleit ervoor dat het gebruik van de smartphone net zo streng bestraft wordt als dronken rijden, dus niet alleen met een boete, maar ook met een celstraf.

De afgelopen vier jaar nam het aantal ongelukken op de Nederlandse hoofdwegen met 27 procent toe, blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland. Ontving het Landelijk Centraal Meldpunt in 2013 nog 20.458 meldingen van ongelukken, de afgelopen twaalf maanden waren dat er bijna 26.000.

Hard bewijs is er niet, maar deskundigen zijn het erover eens dat de smartphone in veel gevallen de boosdoener is. Momenteel lopen er verschillende onderzoeken vanuit het ministerie van infrastructuur en ­milieu hiernaar. De resultaten verschijnen dit najaar.

Volgens een schatting van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ontstaat een kwart van de auto-ongelukken door afleiding door de smartphone. “De risico’s zijn vooral groot op wegen waar veel forenzen rijden”, zegt woordvoerder José de Jong. “Veel mensen zijn geneigd om onderweg even hun telefoon te pakken om een werkmail te beantwoorden of om te laten weten dat ze eraan komen.”

Strafmaat

Het gebruik van een mobiele telefoon in de auto is al strafbaar. Wie tijdens het rijden een mobiel vasthoudt – of dat nu is om te bellen of te appen – kan een boete van 230 euro krijgen. De pakkans is echter zo laag, dat veel mensen het risico voor lief nemen. VVN wil daarom dat er niet alleen meer wordt gehandhaafd, maar ook een hogere strafmaat. “Bestuurders die een ongeluk veroorzaken door het gebruik van hun mobiel, verdienen eenzelfde strafmaat als mensen die roekeloos of met te veel drank op rijden”, zegt De Jong. “Het zijn bewuste keuzes waarmee je anderen in gevaar brengt.”

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt de helft van de Nederlanders met een smartphone (10 miljoen mensen) het apparaat ook onderweg. “Op het moment dat je belt of appt ben je met je aandacht niet bij de weg. Voor je het weet, ben je een voetbalveld verder,” zegt een woordvoerder van het ministerie.

Sociale norm

Nog belangrijker dan het verhogen van de strafmaat is het dat de sociale norm verandert, zegt José de Jong van VVN. Net zoals het door de Bob-campagne de norm is geworden om niet te drinken als je in de auto stapt, moet het de norm worden om tijdens het rijden een speciale app in te schakelen of offline te gaan. Er zijn al veel apps die automatisch op een bericht antwoorden, zodra iemand in de auto zit, zoals Automodus, In-Traffic Reply en Drive Safely Keep Focused.

“Het moet weer normaal worden dat je ook weleens onbereikbaar bent.”