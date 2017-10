Het Delftse Nuon Solar Team is opnieuw wereldkampioen zonneracen geworden tijdens de World Solar Challenge in Australië.



De auto van de ploeg, die is verbonden aan de TU Delft, kwam donderdag als eerste aan in de stad Adelaide na een tocht van ruim 3.000 kilometer.

In totaal duurde de race vijf dagen en reed de Nuna, zoals de auto van het team heet, met een gemiddelde snelheid van net boven de 81 kilometer per uur. De topsnelheid lag op 110 kilometer per uur. De Nuna kwam uit in de Challenger-klasse van de wedstrijd, waarin de snelste auto's het tegen elkaar opnemen.

Hitte

Zo'n veertig auto's uit circa 21 landen doen dit jaar mee aan de zonnerace van Darwin, in het noorden van Australië, door de uitgestrekte woestijn naar Adelaide in het zuiden. Ze rijden allemaal op zonnepanelen. Voor de deelnemers was de hitte een grote tegenstander: in de cabine van de zonnewagens loopt de temperatuur geregeld op tot 40 à 50 graden.

Het was echter niet altijd mooi weer. Halverwege de week speelden wind en bewolking een grote rol. "Omdat Nuna zo licht en gestroomlijnd is, konden we ook bij harde wind met weinig energie veel snelheid maken", zegt teamlid Jasper Hemmes. "We werden als het ware vooruit gezogen door de wind, dankzij ons aerodynamische ontwerp."

Overmacht

Het Nuon Solar Team hield zijn concurrenten op ruime afstand. Toen de Nuna-auto over de finish reed, moesten andere concurrenten nog meer dan honderd kilometer afleggen. Het is de zevende keer in de veertienjarige historie van de World Solar Challenge dat het team uit Delft wint.

In de Cruiser-klasse stond het Solar Team Eindhoven woensdag nog op een eerste plaats. In deze klasse rijden auto's waar ook een passagier in moet zitten, en die nog efficiënter moeten zijn. De Cruiser-auto's zijn donderdag nog onderweg naar de finish.