Hiermee reageert het bedrijf op een eerder onderzoek van het persbureau, waarin werd ontdekt dat meerdere westerse techbedrijven Rusland inzage in hun broncode geven.

Volgens Clark is het veiligheidsrisico bij het laten controleren van broncode te groot. Daarnaast zou Symantec het vertrouwen van klanten verliezen door dit te blijven doen. Symantec benadrukt dat er tot nu toe nog geen concreet bewijs was dat de broncodechecks hebben geleid tot een cyberaanval.

Rusland

Rusland zou de broncode van software willen inzien om te zoeken naar mogelijke 'achterdeurtjes' die door andere overheden misbruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld spionage.

Critici vrezen echter dat Rusland op deze manier kwetsbare onderdelen in de software zal vinden, die door het land misbruikt kunnen worden voor cyberaanvallen.

De Russen laten de software inspecteren door externe bedrijven in speciale kamers, waarbinnen het onmogelijk zou zijn om code te kopiƫren of downloaden. Toch zou er wantrouwen over mogelijk misbruik bestaan.