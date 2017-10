Groningen Airport Eelde is het eerste vliegveld van Europa waar onbemande luchtvaartuigen mogen vliegen. Op die manier is het mogelijk om te onderzoeken hoe de toestellen kunnen worden geïntegreerd in het reguliere vliegverkeer.

Ze zouden bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om medicijnen naar de Waddeneilanden te brengen of om inspecties uit te voeren bij windmolens.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft toestemming gegeven dat op afstand bestuurbare luchtvaartuigen het vliegveld mogen gaan gebruiken. Naar verwachting zijn de eerste vluchten in het eerste kwartaal van 2018.

"Een van de eerste stappen die we gaan nemen, is het zichtbaar maken van een drone op de radar", zegt Onno de Jong van Groningen Airport Eelde. "Stap voor stap onderzoeken we hoe we drones veilig kunnen integreren."

DroneHub

Het initiatief komt van de provincie Drenthe, die voor de oprichting van een DroneHub heeft gezorgd. Daarin zitten bedrijven, instellingen en overheden die de drone-business willen uitbouwen.

"Het is van belang dat regelgeving in een vroeg stadium betrokken is bij innovatieve ontwikkelingen in de markt", vertelt gedeputeerde Henk Brink.