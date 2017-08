Er zijn al meerdere hints naar en nieuwe Apple TV opgedoken en nu meldt ook Bloomberg dat Apple tijdens het aankomende event een nieuwe Apple TV met 4K-ondersteuning aan gaat kondigen. De Apple TV biedt ook ondersteuning voor HDR en de TV-app krijgt een update met ondersteuning voor live tv-kijken.

Apple TV 5 met 4K en HDR

Het is alweer twee jaar geleden dat Apple een compleet nieuwe Apple TV op de markt bracht. De huidige vierde generatie Apple TV heeft niet alleen een nieuwe afstandsbediening, maar draait ook op tvOS en heeft een eigen App Store. De grootste vernieuwing in de aankomende vijfde generatie Apple TV zit hem volgens Bloomberg in de ondersteuning voor 4K-resolutie en HDR-beelden.

De resolutie van 4K-beelden is vier keer zo hoog als bij de huidige Apple TV die maximaal 1080p ondersteunt. HDR zorgt ervoor dat er mooiere kleuren op het scherm verschijnen. De televisie waar de nieuwe Apple TV aan gekoppeld wordt, moet echter wel ondersteuning bieden voor deze technieken.

Netflix

Om 4K-content aan te bieden, moet Apple echter wel deals sluiten met de nodige partijen. Apple zou al gesproken hebben met diensten als Netflix die al 4K-films en series bieden op andere toestellen. Ook is Apple in gesprek met filmstudio’s voor het aanbieden van 4K-films via iTunes. Eerder werd er al in iTunes gehint naar de komst van 4K-films.

Apple heeft volgens de bron ook gesproken met andere video-apps die momenteel al beschikbaar zijn op de Apple TV. Apple produceert tegenwoordig ook eigen content, waaronder het onlangs verschenen Carpool Karaoke. Mogelijk is deze serie al in 4K geschoten, waardoor dit meteen in de hoogste resolutie op de nieuwe Apple TV bekeken kan worden.

Live tv-kijken

Eind vorig jaar introduceerde Apple de nieuwe TV-app, waarin bestaande diensten samengevoegd worden. De TV-app is een soort universele tv-gids waarin je allerlei soorten video-content kunt bekijken, waaronder films en series. Apple zou echter ook van plan zijn om de TV-app van een update te voorzien, waardoor live tv-kijken mogelijk wordt. Bestaande diensten die al live tv-kijken aanbieden, zouden dat dus ook via de TV-app op de Apple TV kunnen doen. Gecombineerd met de 4K-resolutie, kun je in theorie televisie kijken met de hoogst mogelijke resolutie.

De TV-app is echter nog niet beschikbaar in Nederland en België, want deze is alleen actief in Amerika. Het zal waarschijnlijk nog wel jaren duren voordat de TV-app in Nederland en België komt, mocht dat ooit het geval zijn.

De nieuwe Apple TV zal volgens de bron tijdens de iPhone-presentatie in september aangekondigd worden. Naast de nieuwe Apple TV gaat het dan om drie nieuwe iPhones en een nieuwe Apple Watch met 4G-verbinding. Wanneer de presentatie exact plaatsvindt, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk zal Apple het event organiseren in de tweede of derde week van september.