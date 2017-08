In 2016 presenteerde Samsung vol trots de Galaxy Note 7. Al snel bleek echter dat de batterij hiervan oververhit kon raken en zelfs in brand kon vliegen. Gevolg: Samsung riep alle toestellen terug en leed veel imagoschade. Na dit fiasco is Samsung er alles aan gelegen om een uitstekende opvolger te presenteren; wij waren aanwezig bij de allereerste presentatie om te zien of de Galaxy Note8 ook aan deze verwachtingen kan voldoen.

Groter scherm

Met 6,3 inch is het quad-hd scherm net ietsje groter (0,1 inch) dan dat van de S8 Plus. Het prachtige super-amoled scherm met een resolutie van 2960 x 1440 pixels (521 ppi) heeft ook het infinity display, zodat er bijna geen bezels (randen) meer zijn. Het scherm neemt dan ook ruim 80% van de voorkant in. Op dit grote scherm kun je dan ook twee apps naast elkaar openen en via Multi Window gaat dit heel gemakkelijk, zoals wij zagen in de presentatie.

Twee camera’s achterop

Op de achterkant van de Galaxy Note8 heeft Samsung voor het eerst twee camera’s met 12 MP en optische beeldstabilisatie geplaatst: één groothoek- en één zoomlens, de laatste met 2x optische zoom. Deze camera’s zijn volgens Samsung zelf de krachtigste ooit en Samsung zelf laat deze goed samenwerken in dit toestel. Zo kun je namelijk één camera laten inzoomen op het beeld op de voorgrond, terwijl de andere camera zich focust op de achtergrond voor de beste foto. Vervolgens combineert de Note8 deze twee beelden tot een foto die je ook nog kunt aanpassen. Wij probeerden deze functie uit op de 42e etage van een flatgebouw door ‘een’ foto te nemen van een voorwerp binnen met de skyline van Londen buiten op de achtergrond. Dat ging helaas niet goed; de foto’s die we binnen namen met een muur op de achtergrond, gingen wel goed.

Goede specificaties

De Note8 beschikt over Android 7.1.1 en maar liefst 6 GB aan RAM, 64 GB aan opslaggeheugen (uitbreidbaar tot 256 GB met micro-sd-kaart) en een 10-nm octocore processor. Door de minimaal 2,3 GHz Quad en 1,7 GHz Quad processor werkt de Note8 vloeiend. Over de batterij van 3300 mAh werd weinig gemeld, deze zal wel voldoende zijn om het een hele (werk)dag uit te houden. Wel meldt Samsung dat hij de 8-Point Battery Safety Check heeft ondergaan, volgens Samsung de strengste batterijtest in de industrie.

Deze opvolger van de Note 7 weegt 195 gram, is 162,5 bij 74,8 bij 8,6 mm groot en ligt lekker in de hand. Verder is hij water- en stofbestendig (IP68), kun je hem ook snel draadloos opladen en werkt hij samen met Samsung DeX, zodat je werkt als op een desktop. Qua veiligheid beschikt hij over Knox 2.9 en over biometrische authenticatie oftewel scannen via je iris en vingerafdruk, waarbij de vingerafdrukscanner helaaas wel aan de achterkant zit.

S Pen

Over de S Pen waren we ook erg te spreken. Niet alleen is hij nauwkeuriger dankzij de fijnere punt en betere drukgevoeligheid, er zijn ook meer opties hiermee. Zo kun je gemakkelijk via Live Message animaties en tekeningen delen op platforms die GIF's ondersteunen. Verder kun je tekst(delen) selecteren en die vertalen in 71 talen, ook in het Nederlands. Mooi is bovendien dat hij hierbij valuta meteen omrekent: staat er een bedrag in Engelse ponden, dan rekent hij deze om naar euro’s.

Conclusie

Ondanks de flinke prijs van 999 euro zullen er genoeg mensen zijn die deze Galaxy Note8 (willen) kopen. Het scherm is fantastisch, de specificaties zijn goed en er zijn tal van nieuwigheden waarvan er een aantal hier nog niet beschreven zijn. Die lees je binnenkort in onze review; onze eerste indruk is dat het zeker een aanrader is.

Prijs, kleur en beschikbaarheid

De Galaxy Note8 heeft een adviesprijs van 999 euro kosten en zal in Nederland vanaf 15 september te verkrijgen zijn. Om te beginnen in de kleuren Midnight Black en Maple Gold, daarna ook in blauw waarschijnlijk. Plaats je een pre-order van 23 augustus tot 14 september, dan krijg je er een gratis DeX bij.

Bixby

Dinsdag maakte Samsung bovendien bekend dat assistent Bixby nu in 100 landen beschikbaar is voor stembediening, hoewel hij nu alleen nog Engels en Koreaans verstaat. De Galaxy S8 heeft zelfs een speciale knop om deze assistent mee te bedienen, en dat geldt ook voor de Galaxy Note8.