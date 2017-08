Google onthulde gisteravond de naam van het nieuwe Android 8.0: Oreo. Het nieuwe besturingssysteem is nu alleen nog voor een select groepje apparaten te downloaden en brengt diverse vernieuwingen met zich mee. We zetten de 5 belangrijkste op een rijtje.

1. Meer controle over je notificaties

Een voordeel van Android ten opzichte van iOS is dat je veel meer controle hebt over de meldingen die je elke dag op je toestel ontvangt. Android Oreo gaat nog een stapje verder en introduceert de zogeheten notificatiekanalen, waarmee meldingen in categorie├źn worden verdeeld. Vervolgens kun je per categorie aangeven wat er bij een notificatie moet gebeuren: trillen, snoozen of met geluid weergeven. Wel is het zo dat apps deze ondersteuning moeten inbouwen, wat nog eventjes kan duren.

2. Snellere updates

Helaas ben je als Android-gebruiker lang niet altijd verzekerd van snelle updates. Dit komt omdat fabrikanten afhankelijk zijn van hardwaremakers als Qualcomm, moeten wachten op drivers en vervolgens de software moeten aanpassen. Android 8.0 (Oreo) probeert dit proces te versnellen met het zogeheten 'Project Treble'. Dit houdt in dat het besturingssysteem wordt opgedeeld, zodat het framework (de basis van Android) snel kan worden bijgewerkt.

Het blijft echter lastig te zeggen wanneer iedere smartphone een Android Oreo update ontvangt. Heb je een populaire smartphone van bijvoorbeeld Samsung, LG, HTC of Motorola, dan kun je vaak rekenen op een (redelijk snelle) update. Heb je een goedkoper toestel, dan duurt het vaak veel langer voordat het wordt bijgewerkt.

3. Picture-in-picture-modus

Een kleine, maar handige vernieuwing is de picture-in-picture-modus. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de YouTube- of Google Maps-app in een kleiner schermpje te draaien, zodat je de applicatie naar de rechterzijkant kunt verplaatsen. Vervolgens kun je de app blijven gebruiken terwijl je bijvoorbeeld WhatsApp of een nieuws-app opstart. Android Oreo maakt multitasken dus een stukje makkelijker.

4. Apps op de achtergrond

Hoewel de accuduur van smartphones de laatste jaren is verbeterd, blijven veel gebruikers zoeken naar nieuwe manieren om langer met hun toestel te doen. Android Oreo helpt een handje door het stroomverbruik van apps op de achtergrond te beperken. Hierdoor blijven applicaties niet zo snel meer actief, terwijl je ze nauwelijks gebruikt.

5. Ietsje sneller

Net als met eerdere versies maakt Google Android weer een stukje sneller. Dit merk je vooral als je je toestel opstart of apps aantikt. Verder zijn er tal van andere verbeteringen, die de komende maanden naar steeds meer smartphones worden uitgerold.