WhatsApp heeft zijn Status-functie uitgebreid. In plaats van een foto, video of gif, kun je nu ook tekst als WhatsApp Status instellen. Je kunt hierbij het lettertype aanpassen, maar ook de achtergrondkleur instellen.

Status is de WhatsApp-versie van Snapchat Verhalen en Instagram Stories, zodat je informatie aan je vrienden kunt doorgeven die na 24 uur automatisch weer verdwijnt. Op Facebook kun je al sinds enige tijd een bericht posten met een eigen achtergrondkleur en tekst, zodat je bericht extra goed opvalt. WhatsApp heeft nu dus iets soortgelijks toegevoegd aan WhatsApp Status, zodat je de functie kunt gebruiken zonder dat je een foto, video of gif hoeft te delen.

Om een WhatsApp Status met tekst en achtergrondkleur te posten, heb je de nieuwste versie van WhatsApp nodig. Het gaat om versie 2.17.50 die begin deze week beschikbaar kwam. De nieuwe functie wordt echter nu nog uitgerold, zodat het kan zijn dat nog niet iedereen hiervan gebruik kan maken.

Mocht de functie voor jou al wel beschikbaar zijn, dan vind je deze bij de optie Status in de knoppenbalk. Vervolgens vind je bij Mijn status de mogelijkheid om te kiezen tussen het gebruik van je camera of om tekst toe te voegen. Via de knoppen rechtsboven selecteer je vervolgens een ander lettertype of achtergrondkleur. Je kunt ook interactieve links toevoegen, zodat de ontvanger hierop kan tikken en direct naar de bijbehorende website kan gaan.