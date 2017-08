Dit gaat de voorgaande versie, Android Nougat, opvolgen. Vorige maand verscheen de laatste testversie van Android O, wat er op wijst dat de officiële introductie voor de deur staat. Naar verluidt gaat dit plaatsvinden op 21 augustus.



De informatie is afkomstig van Evan Blass, die vaker met dit soort berichten is gekomen. Hij claimt in een recente Tweet dat de introductie gepland staat voor de week van 21 augustus, waarbij het hoogstwaarschijnlijk om de dag zelf gaat. Ook zal Google dan de naam van het besturingssysteem uit de doeken doen. Hierover is al veel gespeculeerd, waarbij Oreo het meest genoemd wordt, maar ook Orange of Orangina.



Android O zal door Google eerst naar zijn eigen toestellen worden uitgerold. Bezitters van de Pixel- en Nexus-telefoons kunnen verwachten Android O rond die tijd te kunnen installeren. Op Android-toestellen van andere fabrikanten zal dit gewoonlijk een tijdje later zijn: veel fabrikanten hebben een eigen smaak van Android en moeten dan eerst de Google versie aanpassen aan hun eigen wensen.



Accuverbruik beperkt

Zelfs als je toestel op stand-by staat, zijn veel apps nog altijd actief. Google wil het stroomverbruik van deze apps terugdringen. Google vertelde daar in maart, vlak na de aankondiging van het systeem, uitgebreid over. Het lagere stroomverbruik wordt bereikt, doordat er straks meer restricties op achtergrondprocessen van apps, en op het versturen van data liggen. Apps communiceren met elkaar op de achtergrond, de background services lopen door ook als een app niet in beeld staat en er zijn apps die ook op de achtergrond je locatie bijhouden.

In Android O stellen ontwikkelaars een limiet in voor hoe vaak een app deze verzoeken indient op de achtergrond. Dankzij deze ‘background limits’ verbruiken apps straks nog maar nauwelijks stroom op de achtergrond, waardoor de accu van een smartphone wat langer mee moet kunnen.



Picture-in-picture modus

In Android O is het eindelijk mogelijk om een video te bekijken wanneer je in een andere app bezig bent. Kijk je bijvoorbeeld een filmpje op YouTube, dan verdwijnt dit in een klein venster wanneer je naar WhatsApp of Facebook schakelt. Ben je klaar met de video, dan swipe je ‘m weg.

Ondersteuning voor meerdere schermen tegelijk

Android O biedt ondersteuning voor meerdere schermen tegelijk. Zo kan je straks op je mobiel een webpagina lezen in Chrome en dan op je laptop in Chrome verder gaan.



Notificaties

Ook deze nieuwe versie van Android brengt verandering in de manier waarop notificaties worden weergegeven en hoe ze zich gedragen.

Met Android O kunnen gebruikers notificaties zien die ze hebben gemist, zonder het dropdown menu bovenaan het scherm uit te trekken. Apps met gemiste meldingen zullen een badge tonen met de kleur van het apps-icoontje, zodat je snel het startscherm kan scannen om de stand van zaken te checken. Langer klikken op een app met een Notificatie Punt opent een menu met gemiste meldingen.