De dienst Facebook Marketplace bestond al sinds oktober vorig jaar in de VS en een paar andere landen en is nu ook in Nederland en zestien andere Europese landen gestart.

Marketplace komt geleidelijk aan beschikbaar in Nederland op de Facebook-app voor Android en iPhone. Wanneer het verkoopplatform ook beschikbaar is voor desktops, is nog niet duidelijk. De dienst is gratis te gebruiken.

De Facebook-app krijgt een nieuwe tab, waar foto’s zijn te zien van artikelen die door mensen te koop worden aangeboden. Bovenin het Marketplace-gedeelte kun je filteren en sorteren op categorie en prijs, zodat het zoeken naar het juiste tweedehands artikel makkelijker is. Je kan ook filteren binnen een bepaalde straal, zodat je alleen advertenties bij jou in de buurt te zien krijgt.

Gebruikers kunnen vervolgens met elkaar chatten om de verkoop onderling te regelen. Facebook faciliteert geen betaling of verzending.

Naar Chinees voorbeeld

Facebook weet veel van gebruikers en kan die data gebruiken om specifieke informatie toe te zenden. Hoogleraar Kitty Koelemeijer, van Nyenrode Business Universiteit, wijst op de voorbeeldfunctie van de Chinese site WeChat. Daar kunnen gebruikers zelfs al reserveringen bij restaurants doen of kaartjes voor voorstellingen aanschaffen. "Chinese gebruikers zitten 3,5 uur per dag op WeChat. Voor adverteerders wordt Facebook aantrekkelijker als gebruikers langer blijven hangen''', aldus Koelemeijer.

Gemeenschappelijke vrienden

Voordeel van de handel via Marketplace is volgens Facebook dat je een beter overzicht hebt van de mensen met wie je handelt. Facebookwoordvoerder Tineke Meijerman: ,,Het is fijn om het publieke profiel van een verkoper te kunnen zien, hoe lang diegene al op Facebook zit en of je gemeenschappelijke vrienden hebt.''