Flitsmeister staat tot nu toe vooral bekend als de app die je voor flitsers en andere snelheidscontroles waarschuwt. Volgens Flitsmeister zouden er 1,1 miljoen automobilisten gebruik maken van de app. Voor de nieuwe functie wordt samengewerkt met Allsecur, dat al langer pechhulp op aanvraag aanbiedt.

Als je de nieuwste versie van de Flitsmeister-app hebt geïnstalleerd, vind je de pechhulp in het navigatiemenu. Open de app en tik op het blauwe knopje rechtsonder (met het loepje), waarna de optie ‘Laat pechhulp komen’ in beeld verschijnt. De functie werkt in heel Europa.

Keuze: abonnement of on-demand

Pechhulp on demand breekt enigszins met het huidige verzekeringssysteem. Daarin verzeker je je voor een vast bedrag tegen pech. Bij de ANWB betaal je bijvoorbeeld 57 euro voor een instappakket. Vervolgens betaal je bij pech alleen de onderdelen die de wegenwacht moet vervangen, verder is de hulp gratis.

Pechhulp on demand is flexibeler. In plaats van een jaarlijks bedrag, betaal je alleen als je ook pech krijgt. Je betaalt met de nieuwe functie van de Flitsmeister-app 65 euro voor het opladen van een lege accu, 90 euro voor een kleine reparatie of 120 euro als je auto op transport moet.



Of het loont om pechhulp-on-demand of een abonnement te nemen, hangt dus vooral van jouw persoonlijke ervaringen af. Ben jij iemand die zelden of nooit langs de weg stil komt te staan, dan is de functie van Flitsmeister/Allsecur de betere keuze. Sta jij meerdere keren per jaar met panne, dan blijft een abonnement de beste keuze. En verder spelen natuurlijk ook de snelheid en de kwaliteit van de pechhulp een rol bij de keuze.