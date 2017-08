Samsung maakt niet alleen goede interne ssd’s, maar ook externe ssd’s. Vandaag maakt Samsung hun nieuwste topmodel bekend, de T5. Hij ziet er aan de buitenkant ongeveer hetzelfde uit als de T3 met uitzondering van de kleurstelling: metallic blauw voor de 250 en 500 GB en diepzwart voor de 1 en 2 TB modellen. Ze zijn mooi klein met 5,5 bij 7,5 bij 1 cm en lekker licht met slechts 50 gram. Kortom, het is een handzaam apparaatje dat je gemakkelijk in je broekzak meeneemt. Hij is voorzien van een micro-usb type-C aansluiting en er worden twee kabels van circa 45 cm meegeleverd: één met type-C naar C en de andere van type-C naar A (de grote usb-plug). De voeding voor de T5 komt via de usb-aansluiting binnen, waarbij een mini-ledje de activiteit weergeeft.

Nieuwe software

Deze Portable T5 komt met een nieuwe softwareversie voor Android, Mac en Windows om een wachtwoord voor de optionele AES-256-versleuteling in te stellen of te wijzigen. Bovendien kun je op een eenvoudige manier de firmware checken en, indien beschikbaar, bijwerken. Deze laatste functie is overigens nu alleen beschikbaar voor Windows en Mac.

Uitblinken

De door ons geteste T5 met 500 GB blinkt uit in snelheid. Dit wordt gerealiseerd door gebruik te maken van geavanceerde V-NAND technologie in combinatie met een USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) aansluiting. Met behulp van UASP (USB Attached SCSI Protocol) wordt de maximaal te bereiken snelheid omhoog gebracht naar 540 MB/s en 515 MB/s, dat is 20% en 14% sneller bij schrijven en lezen dan de T3.

Je zult je mogelijk afvragen: wat is UASP en heb ik dat op mijn computer? UASP is beschikbaar voor Linux, Mac OS X en wordt sinds Windows 8 aangeboden in combinatie met de USB 3 protocolstack die gebruikmaakt van een xHCI host controller gebaseerd op Microsoft’s Kernel Mode Driver Framework. Al met al heel wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden en dus alleen beschikbaar op systemen die UASP via het moederbord ondersteunen. UASP is dus een efficiënt, op SCSI gebaseerd, protocol om de doorvoersnelheid voor opslagapparaten nog verder te verhogen.

Wil je optimaal genieten van de doorvoersnelheid, dan moet je systeem beschikken over USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) of Gen 2 (10 Gbps). Bij gebruik van USB 2 (480 Mbps) zal dat een bottle neck zijn voor de snelheid. Wil je zelf bepalen wat de snelheid is van je opslagapparaten (HD, SSD, SD) gekoppeld aan je systeem, dan kun je het gratis CrystalDiskMark downloaden.

Naast snelheid is ook het flexibele geheugen natuurlijk een voordeel van ssd’s. Daardoor kun je deze ssd vanaf twee meter hoog laten vallen.

Aandachtspunt

Let er wel op dat de schijf exFAT geformatteerd is oftewel direct geschikt voor gebruik van Windows, MAC en Android. Voor andere apparatuur zal, als exFAT niet wordt ondersteund, opnieuw geformatteerd moeten worden, waarbij dan mogelijk het gebruik voor Windows/MAC/Android vervalt.

Conclusie

De T5 is een apparaat met een mooi stukje snelle techniek in een klein doosje: hij is supersnel, compact en geluidloos en komt met drie jaar garantie. Minpunt is de prijs: verwacht dat je ongeveer 125, 175, 375 en 789 euro betaalt voor 250 GB, 500 GB, 1 TB en 2 TB. Ook is het jammer dat de led aan de kabelkant zit. Dit mooi staaltje hardware krijgt van ons 4,5 van de 5 sterren.

Redacteur: Aad Munsterman