Het OM kreeg gelijk in een zaak over handsfree telefoongebruik in de auto, maar gaat toch in beroep om duidelijkheid te krijgen over de regels.

Wat mag je nou wel en niet met je telefoon achter het stuur? Niemand lijkt het meer te weten. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter over handsfree telefoongebruik in de auto waarin het zélf gelijk gekregen heeft.

De wet

Artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ('RVV') bepaalt dat het de bestuurder verboden is tijdens het rijden 'een mobiele telefoon vast te houden.'



Boete voor handsfree bellen

Vorig jaar beboette een politieagent een man die al rijdend zijn telefoon, “nieuw type met touchscreen”, bediende terwijl die in een handsfreehouder op het dashboard zat. De bestuurder kreeg een boete van 239 euro en ging daartegen in beroep. Ik had mijn telefoon niet vast, protesteerde hij bij de kantonrechter. Aanraken staat gelijk aan vasthouden, stelde het Openbaar Ministerie (OM) - en je telefoon vasthouden terwijl je rijdt, is verboden.

De kantonrechter ging daarin mee, en daar zit het OM nu mee in zijn maag. Want geldt nu een algemeen verbod? Mag niemand vanaf nu rijdend zijn telefoonscherm aanraken, ook niet om bijvoorbeeld om de telefoon op te nemen voor een handsfree gesprek?

Nieuw beleid voor mobiel bellen?

Het OM hoopt door in beroep te gaan duidelijkheid te krijgen. Nu zal de hoogste rechterlijke instantie, het hof in Leeuwarden, zich over de casus buigen. “We zijn niet van standpunt gewijzigd, maar een uitspraak van het gerechtshof weegt zwaarder dan een uitspraak van een kantonrechter”, zegt een woordvoerder van het OM. “Voor wij ons beleid aanpassen en de politie nieuwe instructies geven, wachten wij eerst die uitspraak af.”



Dat levert een gekke situatie op. Want is het aanraken van je scherm terwijl je rijdt nu verboden of niet? “Dat weten we op dit moment niet, tot er een uitspraak van het hof is. Maar we raden het niemand aan.”