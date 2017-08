Dat is een toename van 63 procent ten opzichte van een jaar eerder, en van meer dan 500 procent ten opzichte van 2013. Het aantal verstuurde sms'jes neemt de laatste jaren juist steeds verder af en is ook afgelopen jaar weer gedaald.

Supersnelle aansluiting

Volgens de ACM sluiten consumenten steeds meer en grotere databundels af en ze kiezen steeds vaker voor een zogenoemd vier-in-één-pakket, een combinatie van diensten als internet, televisie, vaste telefonie en mobiele telefonie. Daarbij kiezen ze ook steeds vaker voor snel internet. In 2016 was een op de drie consumentenaansluitingen een supersnelle aansluiting van meer dan 100 Mbps.

Internet der dingen

Ook is een groeiend aantal apparaten aangesloten op het zogenaamde internet der dingen, zodat ze met een mobiele telefoon te bedienen zijn. Dat aantal steeg van 1,2 miljoen eind 2013 tot bijna 4 miljoen eind 2016.

Mobiele aanbieders

Verder constateert de ACM dat het aantal mobiele aanbieders zonder eigen netwerk sterk groeit. Deze aanbieders kopen toegang bij partijen met een eigen netwerk. Het aantal afgenomen bundels groeide van 12,64 miljoen naar 13,83 miljoen in 2016. De grootste partijen op de consumentenmarkt zijn KPN en Ziggo. Beide partijen hebben een stabiel marktaandeel van 40 tot 45 procent.

Buitenland

Als gevolg van het goedkopere roamen is ook het internetgebruik op de smartphone in het buitenland deze zomer explosief gestegen. Het gaat dan om gebruik binnen de Europese Unie, dat sinds 15 juni voor lokaal tarief kan.

Een van de grootste providers, T-Mobile, vindt het nog te vroeg om exacte uitspraken te doen maar ziet wel een forse toename van het datagebruik in het buitenland. Daaruit is volgens de provider af te leiden dat er meer filmpjes worden gekeken in het buitenland.

Ook de tv-programma's van de publieke omroep, deels bekeken vanuit het buitenland, zijn volgens de Stichting Kijkonderzoek deze zomer populair op de smartphone. De stichting analyseerde het bereik van de NPO op de smartphone tussen half juni en half juli. Het bereik verdrievoudigde in die periode ten opzichte van vorig jaar.

Kosten

Het goedkopere roamen gaat ten koste van de opbrengsten van de telecomproviders, zeggen zowel Vodafone als KPN. KPN heeft al gezegd dat de nieuwe roamingregels het bedrijf in 2017 zo'n 40 tot 50 miljoen euro zullen kosten. Een prijsverhoging voor de consument is op dit moment echter niet aan de orde, zegt KPN. Deskundigen op de internetmarkt sluiten echter niet uit dat in de toekomst de gestegen kosten doorberekend gaan worden aan de klant.