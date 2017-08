Drones van DJI zijn veruit de populairste consumentendronen ter wereld.

En het Amerikaanse leger heeft in het verleden meer dan 300 luchtwaardigheids-certificaten voor deze drones uitgegeven: "de drones zijn toegestaan voor allerlei organisaties met een verscheidenheid aan doeleinden."

Cyberveiligheid

De reden voor deze dramatische ommekeer lijken veiligheidsbedreigingen te zijn, een memo van het leger zegt: "het besef is gegroeid dat cyber-kwetsbaarheden zijn verbonden aan het gebruik van DJI producten.", zonder in te gaan op specifieke risico's.

Feit is dat DJI toegang heeft tot vluchtdata en informatie van de audio-feed van je telefoon en de video-feed van de drone, die wordt opgeslagen op Amerikaanse, Chinese en Hong Kong servers van DJI.

DJI heeft in het verleden gezegd dat het zou meewerken aan legitieme verzoeken van de Chinese regering om de drone data van een klant te overhandigen. Het bedrijf is echter niet in staat een soort live-look aan de Chinese regering te geven in de camera's van drones overal ter wereld.

Chinese bedrijven, zoals het Chinese telecombedrijf Huawei, hebben al lang te strijden tegen veronderstelde of echte banden met de Chinese regering wanneer ze proberen zaken te doen in het Westen.

Commentaar

Het Amerikaanse leger was niet direct beschikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van DJI heeft gezegd dat het bedrijf verbaasd en teleurgesteld is over de Amerikaanse restricties en graag wil meewerken aan opheldering van eventuele veiligheidsissues.

Hoe verder

De vraag is welke drones wel aanvaardbaar zijn voor de Amerikaanse militairen. Er zijn geen grote Amerikaanse dronefabrikanten meer behalve GoPro dat met veel moeite zijn eerste drone in 2016 heeft geproduceerd. Wat overblijft is een aantal kleine Chinese fabrikanten en de Franse firma Parrot.