Samsung installeert vanaf nu de app In-Traffic Reply standaard op een groot aantal van zijn smartphones. Ook zullen mensen die al een Samsung-toestel in bezit hebben, de vraag krijgen of ze de app willen installeren. De hoop van Samsung is om daarmee de verkeersveiligheid te vergroten.

De app wordt voortaan standaard voortaan op de Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7 en S7 Edge, A-serie en J-serie toestellen. Als je aan het rijden bent, reageert In-Traffic Reply automatisch op inkomende berichten en oproepen. Ook zet de app alle notificaties tijdelijk stil, maar zie je wel precies wat je hebt gemist als je achter het stuur vandaan komt. Zo kom je niet in de verleiding toch zelf je smartphone te pakken tijdens het rijden, iets wat een derde van de Nederlanders geneigd is te doen, zo bleek uit eerder onderzoek. De app is al gratis beschikbaar in de Google Play Store.

Menno van den Berg, Vice President Mobile van Samsung Electronics Benelux, zegt in een statement: “Iedereen weet dat het gevaarlijk is om je smartphone in het verkeer te gebruiken, toch doen veel mensen dat weleens niet-handsfree. Men voelt sociale druk om oproepen en berichten direct te beantwoorden. Tegelijk beseft iedereen dat het beter is je smartphone even met rust te laten als je achter het stuur zit. Wij nemen de veiligheid van verkeersdeelnemers serieus. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat de In-Traffic Reply app is voorgeïnstalleerd is op onze smartphones, om te beginnen met de Galaxy S8 en S8+.”

Zo werkt het

In-Traffic Reply werkt heel simpel. Je geeft toegang tot je notificaties en je GPS. Je kiest welke social apps je wilt koppelen en welke reacties de app moet versturen. De rest gaat vanzelf. Elke keer als je fietst of autorijdt schakelt de app automatisch in, zet je notificatie geluiden op mute en reageert namens jou. Zo houd jij je aandacht op de weg.

Binnen de app In-Traffic Reply kan je kiezen voor een ‘Standaard reply’, ‘Fun reply’ of 'Persoonlijke reply'. De eerste is een kort stukje tekst dat aangeeft dat je niet bereikbaar bent omdat je in het verkeer zit. Met een ‘Fun reply’ verstuur je automatisch een grappige reactie mét animatie naar de ontvanger. Bij de 'Persoonlijke reply' heb je mogelijkheid om zelf een boodschap te schrijven.

Apple

Ook Apple introduceert een dergelijke functie in iOS 11. Daarnaast komt er een speciale automodus. Als die ingeschakeld staat, krijgen chauffeurs tijdens het rijden geen meldingen. Ook verstuurt de iMessage-app automatisch een afwezigheidsmelding naar mensen die contact met je op willen nemen.

Veiligheid

Al met al is het een mooie ontwikkeling, appen of bellen tijdens het rijden is hoe dan ook afleidend. Recent onderzoek wees volgens RTL Nieuws uit dat ook handsfree bellen onveilig is. Dit heeft hoe dan ook effect op de aandacht van de chauffeur, waardoor de kans op ongelukken vier keer zo groot is als bij rijden zonder te telefoneren. Apps waarmee telefoongesprekken tijdens het rijden standaard geweigerd worden, zijn dus een mooie ontwikkeling voor de verkeersveiligheid.