De Nederlandse politie introduceert een nieuw middel in de strijd tegen cybercriminaliteit: een database met op dit moment al ruim zestigduizend e-mailadressen waarin je zelf kunt controleren of je e-mailadres, of andere inloggegevens, in verkeerde handen is gevallen.

De recerche heeft deze gegevens tijdens onderzoeken in beslag genomen. Op Politie.nl kun je nu voortaan zelf controleren of je data in criminele handen zijn gevallen. Als dat het geval is, helpt het korps bij het nemen van maatregelen.

Advies

Zodra blijkt dat je computer inderdaad geïnfecteerd is (geweest), krijg je per e-mail een bevestiging met daarin bovendien een advies wat hem of haar te doen staat. De Duitse politie introduceerde deze werkwijze een paar weken geleden. Nederland is nu het tweede land dat een dergelijke dienst verleent.

Botnets

Tijdens onderzoeken neemt onder andere het Team High Tech Crime af en toe servers vol data in beslag. Programmadirecteur Nieuwe Media en Digitale Dienstverlening bij de politie Ron de Milde zegt: "Daar zitten uiteraard ook e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden van burgers tussen. Criminelen achterhalen die door in te breken in computers en websites. Dat gebeurt onder meer via speciale computernetwerken – de zogenaamde botnets. Zonder dat je het beseft, worden deze data ingezet voor uiteenlopende vormen van oplichting waaronder phishing of om een website plat te leggen."

De door de politie achterhaalde gegevens zijn nu verzameld in een eenvoudig te doorzoeken database, die volgens De Milde al ruim zestigduizend e-mailadressen bevat: "En dat is natuurlijk nog maar het begin, want we vullen dit databestand voortdurend aan. Mensen vinden het doodnormaal om regelmatig de bandenspanning en het oliepeil van hun auto te controleren. Het zou mooi en vooral heel nuttig zijn als burgers met dezelfde vanzelfsprekendheid om de zoveel tijd checken of hun internetgegevens wellicht in verkeerde handen zijn gevallen. Dat kan je veel narigheid besparen en helpt om criminelen de voet dwars te zetten."

Privacy

Als de politie zo’n netwerk oprolt, hoeft daarmee nog niet alle kou uit de lucht te zijn, waarschuwt De Milde: "Er bestaat altijd de mogelijkheid dat je gegevens inmiddels zijn doorverkocht aan anderen. En bedenk wel: ook als je data niet voorkomen in het politiebestand, kan er toch wat aan de hand zijn. Wellicht zijn je gegevens gestolen door een botnet dat we nog niet hebben opgespoord. Geregeld wachtwoorden vervangen blijft dan ook geboden en kijk ook van tijd tot tijd eens op checksites zoals haveibeenpwnd.com.

"Uit oogpunt van privacy mag de politie in beslag genomen data niet openbaar maken. Daarom is het ons helaas niet toegestaan om getroffen burgers zelf actief te informeren. Hen de gelegenheid bieden om deze nieuwe database te raadplegen, stelt ons gelukkig in staat om burgers toch van dienst te zijn en samen met hen dergelijke criminaliteit terug te dringen."

