De Samsung Galaxy Note 8 laat niet lang meer op zich wachten en de afgelopen weken is dan ook het nodige over het toestel gelekt. Wat kun je precies verwachten.

1. Groter en randloos scherm

Samsung innoveerde met de Galaxy S8 door het randloze scherm. Het display vult vrijwel de volledige voorkant, waardoor je ook niet meer wordt gestoord door de bezels die normaliter rondom het scherm van je smartphone zitten.

De verwachting is dat de Note 8 voortborduurt op de Galaxy S8 en over een vergelijkbaar scherm beschikt. Wel is het display een stukje groter (6,3 vs 5,8 inch) dan dat van de S8, maar dit betekent niet per se dat de telefoon lomper wordt. Doordat het scherm een groot gedeelte van de voorkant inneemt, blijft de behuizing redelijk compact.

2. Uitstekende specificaties en stylus

Zoals je van een nieuw Samsung-vlaggenschip verwacht, heeft de Galaxy Note 8 de nieuwste hardware. De smartphone wordt aangedreven door een Exynos-processor van Samsung met 4 GB of 6 GB aan werkgeheugen. Dit is ruim voldoende om alle apps en games vloeiend te draaien, waarbij multitasken natuurlijk ook geen probleem is.



Verder komt de Note 8 waarschijnlijk standaard met 64 GB aan opslagruimte, dat je eventueel met een micro-sd-geheugenkaartje kunt uitbreiden. Kenmerkend aan de Galaxy Note-reeks is de S Pen, de stylus die je op het grote scherm kunt gebruiken om bijvoorbeeld notities te maken. De nieuwste versie is waarschijnlijk een stukje preciezer en krijgt nieuwe features, maar het is nog onduidelijk welke dit precies zijn.



3. Dubbele camera

De Galaxy Note 8 heeft een primeur te pakken, want het is hoogstwaarschijnlijk het eerste Samsung-toestel met een dubbele camera. Veel andere vlaggenschepen hebben al zo'n camera, maar Samsung heeft er een tijdje mee gewacht. Het is nog onduidelijk waar Samsung de extra cameralens precies voor gaat gebruiken, maar het lijkt aannemelijk dat deze extra informatie en zwart-wit-beelden vastlegt, wat mooiere foto's oplevert. Waarschijnlijk gaat het om een dubbele 12 megapixel-camera, die nog betere kiekjes maakt dan de Galaxy S8.

4. Aankondiging op 23 augustus

Samsung organiseert op woensdag 23 augustus een nieuw Unpacked-evenement, waar we de Galaxy Note 8 te zien krijgen. Het bedrijf presenteert de smartphone bewust die maand, omdat het daarmee voorkomt dat de Note 8 wordt ondergesneeuwd door de nieuwe toestellen van Apple. In de eerste week van september worden waarschijnlijk de iPhone 7S (Plus) en iPhone 8 getoond, die met het nieuwe Samsung-vlaggenschip moeten gaan concurreren. Naar verwachting gaat de Galaxy Note 8 zo’n 999 euro kosten, al is dit nog niet bevestigd.