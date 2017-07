Kaartendienst Here heeft een nieuwe dienst, Here Real-Time Traffic, die gebruikmaakt van sensordata van auto's om live verkeersinformatie door te geven.

Dat heeft Here op zijn website bekendgemaakt. De dienst maakt hiertoe gebruik van auto's met sensoren die over de wegen rijden. Gezamenlijk brengen zij bijvoorbeeld in kaart waar het rustig is op de weg en waar de files staan.

De Real-Time Traffic-functie is beschikbaar voor alle Here-gebruikers. Met de functie belooft Here nauwkeurige informatie te geven over gebeurtenissen op de weg. Daarnaast moeten er betere veiligheidswaarschuwingen komen. Real-Time Traffic kijkt daarvoor onder meer naar waar en wanneer mensen op hun rem trappen.

Here is eigendom van de drie Duitse automerken BMW, Volkswagen en Daimler. Zij namen de kaartendienst in 2015 over van Nokia. De auto's van die fabrikanten leveren allemaal data aan. In de toekomst komt er meer informatie van andere automerken bij, denkt Here. Naar verwachting sturen miljoenen auto's in 2020 verkeersdata naar Here.