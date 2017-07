Adobe wil hiermee ook softwareontwikkelaars stimuleren om nieuwe, open technologieën te gaan ondersteunen. Ontwikkelingen als WebGL en HTML5 hebben Flash grotendeels overbodig gemaakt, schrijft Adobe dinsdag.

Veiligheidsproblemen

Flash wordt al jaren geplaagd door beveiligingsproblemen. Door de jaren heen kwam Flash regelmatig in het nieuws als lekken werden misbruikt om in te breken in computers van consumenten, bedrijven en overheden.

In 2015 raadde Adobe het gebruik van Flash voor het eerst zelf af. Inmiddels wordt Flash in de meeste browsers standaard geblokkeerd.

Video

De software werd in 1996 voor het eerst uitgegeven, en was jarenlang de belangrijkste en meestgebruikte plugin om online video's te bekijken en animaties zoals browsergames af te spelen.

Door zowel iOS als Android wordt Flash echter niet ondersteund, mede door het hoge energiegebruik van de plugin. Voormalig Apple-directeur Steve Jobs was fel tegen het gebruik van Flash op mobiel, omdat het traag, onbetrouwbaar en te zwaar voor de batterij zou zijn. Die beslissing heeft er volgens Adobe toe geleid dat het bedrijf in 2012 helemaal stopte met de Flash Player voor mobiele apparaten.

HTML5

Nieuwe technieken als HTML5 zijn niet alleen beter, maar bovendien open source. Daarmee zijn ontwikkelaars niet meer afhankelijk van de beslissingen van één bedrijf, zoals met Flash het geval was.

Volgens Google is het gebruik van Flash in zijn browser Chrome de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Waar drie jaar geleden nog 80 procent van de Chrome-gebruikers dagelijks een site met Flash bezocht, is dat inmiddels gedaald tot 17 procent.

