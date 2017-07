Komend najaar verschijnt de Fall Creators Update voor Windows 10. Maar intussen is Paint verschenen op de lijst van functies die Microsoft 'niet actief ontwikkelt en die in toekomstige versies mogelijk verwijderd worden'.

In april werd met een andere update voor Windows 10 al een volledig vernieuwde versie van Paint geïntroduceerd. Deze versie, met de naam Paint 3D, blijft Microsoft wel ondersteunen. In Paint 3D is het voor het eerst ook mogelijk om 3D-objecten te tekenen en bewerken, waar de originele versie van Paint alleen met platte afbeeldingen werkte.

Paint werd in 1985 voor het eerst geïntroduceerd bij de allereerste versie van Windows. Het tekenprogramma was altijd redelijk beperkt, maar stelde gebruikers wel in staat om simpele tekeningen te maken of te bewerken.

Het is nog niet precies bekend wanneer de Fall Creators Update voor Windows 10 verschijnt. Met de update worden onder meer ook Outlook Express en de Lezer-app uit het besturingssysteem verwijderd. De functies van de Lezer-app worden verhuisd naar de browser Edge.