Net als wifi zal Bluetooth in de toekomst via een mesh-netwerk zijn stabiliteit en bereik kunnen vergroten. Bluetooth SIG, de groep die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van de verbindingsstandaard, maakte deze week de specificaties bekend voor Bluetooth Mesh.

Mesh-technologie is sinds een paar jaar beschikbaar voor wifitoestellen. De techniek zorgt ervoor dat een draadloos signaal verder kan reiken, zonder aan kracht te moeten inboeten. Hiervoor maakt men gebruik van satellieten waartussen het wifisignaal kan reizen, in plaats van een enkele verbinding vanuit router naar de verbonden toestellen zoals dat bij standaard dual- of triband gebeurt. Bluetooth krijgt dezelfde capaciteit met deze update: de mogelijkheid om zijn verbindingssignaal tussen verschillende toestellen te laten springen zonder verlies van sterkte.

In een omgeving waar men meerdere slimme apparaten in de buurt heeft staan kan dit Mesh-vermogen het bereik van Bluetooth gevoelig uitbreiden. Wie bij aankomst in huis meteen een draadloze speaker wil aanzetten voor wat muziek, hoeft niet meer tot de nabijheid van het toestel te lopen. Het bluetoothsignaal kan zijn weg banen via slimme sloten, lampen, stekkers en andere IoT-toepassingen binnen je huis.

Zuiniger en veiliger

Bovendien vraagt de techniek veel minder energie dan wanneer je met één rechtstreeks signaal dezelfde afstand zou proberen te overbruggen. De belasting op de batterij van de toestellen waar het signaal langs reist is minimaal. Daarnaast heeft Bluetooth SIG ook richtlijnen ingebouwd waardoor het signaal optimaal zal worden rondgestuurd en slim omgaat met toestellen die een kleine batterij bezitten. Het versturen van data via bluetooth-mesh verloopt tevens via versleutelde verbindingen, om de veiligheid te verhogen.

Bestaande bluetooth-toestellen krijgen niet automatisch de update. De Mesh-optie kan uitgerold worden naar producten die Bluetooth 4.0 en Bluetooth 5.0 ondersteunen, maar het hangt van de gewilligheid van de fabrikant af om een update beschikbaar te stellen. De praktijk zal moeten uitwijzen of de Bluetooth-mesh werkt zoals de ontwikkelaars voor ogen hebben.