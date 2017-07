De telecommarkt is het afgelopen jaar flink veranderd. De nieuwste premium vlaggenschepen krijg je niet zomaar meer mee en bellen in de EU kost niets extra meer.

Als je in 2015 voor het laatst een abonnement voor twee jaar heb afgesloten, ben je dit jaar aan de beurt om je abonnement te verlengen. Bereid je maar vast voor, want in de afgelopen twee jaar is de telecomsector rigoureus veranderd.

Het is door deze veranderingen voor de meeste consumenten een stuk aantrekkelijker geworden. Maar het lijkt soms wel of je door alle wijzigingen door de bomen het bos niet meer zien. Telefoonabonnement.nl legt je graag alle veranderingen uit.

De wijzigingen in het kort:

1 jan 2017 providers / aanbieders moeten ‘Let op! Geld lenen kost geld’ vermelden

Start prijzenoorlog: T-Mobile lanceert eerste unlimited abonnement

Na KPN biedt Vodafone ook dubbele data bij Quad-Play (alles-in-één-abonnement)

Vanaf 1 mei zijn financiële gegevens nodig en krijg je een eventuele BKR-registratie bij een telefoon duurder dan 250 euro

Vanaf 15 juni Roam Like at Home in EU-landen en bij sommige providers zelfs meer

Het jaar begon al met een belangrijke aanpassing voor de duidelijkheid in abonnementenland. Sinds 1 januari 2017 zie je bij elke telecomaanbieder de telefoonabonnementen verdeeld in een sim only en telefoon deel. Daarnaast melden de aanbieders: ‘Let op! Geld lenen kost geld’. De melding komt voort uit de beslissing van de minister van Financiën in 2016 dat de leningen voor een telefoon van 250 euro of meer onder de Wet financieel toezicht ( Wft ) vallen. De gevolgen daarvan zijn dat providers nu heel duidelijk moeten communiceren welk deel (sim only) abonnement is en welk deel telefoonlening. Een ander gevolg is een BKR-registratie bij een lening boven de 250 euro.

Op vakantie bellen voor ‘niets’!

Een van de prettigste veranderingen voor de consument is natuurlijk Roam Like at Home. Vanaf 15 juni kan iedereen binnen de EU internetten, bellen en sms'jes versturen zoals thuis. Nooit meer hoge rekeningen als je op vakantie gaat naar Italië of Frankrijk dus. Tenzij je buiten je bundel belt of internet, want dan zijn er wel degelijk kosten. Het komt er dus op neer dat je bij normaal gebruik geen extra kosten maakt binnen de EU.

Unlimited data, bellen en berichten versturen

Een andere zeer prettige ontwikkeling voor de consument is het feit dat providers onderling een prijzenoorlog zijn begonnen. Het begon bij de lancering van Go Unlimited van T-Mobile. De strijd leek eerst nog uit te blijven, tot groot verdriet van veel consumenten. Tele2 stapte iets later in de ring met het Unlimited abonnement. Zo onbeperkt als Unlimited doet vermoeden, zijn beide abonnementen echter niet. Aangezien roaming in de EU op dit moment vanuit je gewone bundel gaat, hebben beide providers een EU-limiet ingesteld van respectievelijk 10 GB en 6 GB. Sinds de lancering van Go Unlimited hebben de andere providers op een enkeling na hun hogere bundels ook verlaagd. Zelfs marktleider KPN biedt nu meer data voor minder aan.

Er zijn wel enkele factoren waar je rekening mee moet houden bij je nieuwe abonnement. Kleinere bundels zijn namelijk duurder geworden. Voor je toekomstige abonnement is het dan ook slim om te bedenken of je in de toekomst meer data verbruikt, wat voor de meeste mensen wel waarschijnlijk is.

Alleen nog sim only

Vandaag de dag zijn er eigenlijk alleen nog maar sim only abonnementen. Daarnaast kun je vervolgens bij verschillende providers ook een telefoon aankopen.

Dure providers nog aantrekkelijker

De laatste jaren worden er veel alles-in-één-abonnementen aangeboden. En tegenwoordig hebben marktleider KPN en ook Vodafone daar mobiele telefonie als optie aan toegevoegd: Quad Play. De kortingen die deze relatief dure sim only aanbieders bieden is flink en zo worden deze pakketten aantrekkelijk. Want als je de juiste tv- en internetaansluiting hebt, kun je twee keer zo veel data krijgen bij je sim only abonnement. Maar pas op: die mega-aanbieding geldt natuurlijk alleen als je op alle fronten klant blijft.

