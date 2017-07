Beide supermarktketens hebben de laatste dagen met name klachten gehadover nep WhatsApp-berichten, maar waarschuwen ook voor nepacties op Facebook, via SMS of via e-mail.

"De afgelopen 36 uur zien we een aanzienlijk stijging van meldingen van onze klanten", zegt een woordvoerder van Albert Heijn. Supermarktketen Lidl ontving duizenden meldingen van klanten die dit soort berichten kregen. Bij de Fraudehelpdesk kwamen de laatste twee dagen 37 meldingen binnen en ook in Belgiƫ hebben veel mensen vergelijkbare berichten ontvangen.

In het nepbericht wordt de ontvanger opgeroepen om op een link te klikken om een waardebon te claimen. De Fraudehelpdesk adviseert mensen vooral dit soort berichten te negeren.



On de afbeelding is ook duidelijk te zien dat het met de spelling van de oplichters niet best is gesteld (afb. via Fraudehelpdesk)

"Het doel is vaak het verkrijgen van persoonsgegevens. In combinatie met bankgegevens kunnen die bijvoorbeeld worden gebruikt om iemand voor een rekening op te laten draaien", zegt een woordvoerder van het meldpunt.

Waarschuwing

Twee dagen geleden plaatste Lidl een bericht op Facebook waarin klanten gewaarschuwd worden voor het bericht. De oproep werd meer dan 20.000 keer gedeeld.

Albert Heijn en Lidl hebben beide een pagina op hun website geplaatst waar klanten kunnen lezen hoe zij nepacties kunnen herkennen.