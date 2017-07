Zo'n anderhalf jaar gelden werden we al opgeschrikt door Cayla, de pop die de privacy van kinderen zou schenden, maar er is natuurlijk meer speelgoed dat verbinding legt met internet. De FBI heeft hierover nu een waarschuwing over geplaatst.

De waarschuwing is te vinden op de FBI-site die speciaal gericht is op klachten over cyber crime. De organisatie waarschuwt in het algemeen dat zulk slim speelgoed (mogelijk) beschikt over sensoren, microfoons, camera's en data-opslagmogelijkheden, maar ook spraakherkenningssoftware en GPS-opties kunnen aanwezig zijn.

Zo is het mogelijk dat gegevens van het kind - bijvoorbeeld naam en adres, maar ook andere persoonlijke informatie als foto's, hobby's, school of gesprekken - terecht komen op plaatsen waar je er geen controle over hebt. Het is dus zaak om altijd de apparatuur goed te checken, de voorwaarden en privacyverklaringen goed door te nemen en bij twijfel te zorgen dat het speelgoed in kwestie geen verbinding maakt met internet.

