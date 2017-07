De CargoCopter kan niet alleen postpakketjes tot twee kilogram afleveren, maar ook bijvoorbeeld een brand helpen blussen of mensen met een hartstilstand helpen.

De onbemande vliegtuigjes kunnen zelfstandig opstijgen, afstanden van vijftig kilometer overbruggen en snelheden tot 150 kilometer per uur halen. De drones kunnen pakketten tot twee kilometer bezorgen en zijn bovendien nuttig bij ziekenhuisinterventies of surveillanceopdrachten.

Het idee komt van luchtvaart- en robotica-ingenieur Bart Theys van de KU Leuven. Hij bedacht vijf jaar geleden het concept en baseerde zich daarvoor op twee bestaande modellen. “De meeste drones zijn multicopters”, vertelt Theys. “Die kunnen makkelijk opstijgen, dalen en nauwkeurig op een bepaalde plaats blijven hangen. Dat is bijvoorbeeld handig voor luchtfoto’s, maar ze zijn niet uit het goede hout gesneden om snel en ver te vliegen. Drones met vleugels en staart zijn daar geschikter voor, maar hebben wel hulp nodig bij de lancering en vragen veel plaats om te landen. Onze drone combineert het beste van twee werelden: hij stijgt op met propellers, maar heeft vleugeltjes waardoor hij veel snelheid haalt en langere afstanden aankan.”

Prototype

In 2014 presenteerde Theys al zijn eerste prototype, namelijk de VertiKUL. Daarmee toonde hij dat je de vliegtuigjes kan inzetten om pakketjes van één kilogram af te leveren. Maar zijn team werkt ook samen met de gemeente Heist-op-den-Berg voor de ontwikkeling van een ambulancedrone.

“Daar liggen de ziekenhuizen tamelijk ver van elkaar, waardoor ambulances er doorgans pas na twaalf minuten arriveren. Krijg je een hartstilstand, dan ben je ten dode opgeschreven. Onze drones vliegen aan een snelheid van 120 kilometer per uur en kunnen uitgerust worden met een draagbare defibrillator. Onze CargoCopter kan zo binnen enkele minuten op de gewenste locatie aankomen. Daarnaast kunnen ze ook ingezet worden voor het transport van weefsel- en bloedstalen naar het laboratorium, of om urinestalen op te halen bij de huisarts.”

“Ook voor brandweer- en politiediensten zijn er toepassingen”, gaat Theys verder. “De CargoCopter kan op locatie meteen beelden opnemen, of een brandje blussen. Brandweermannen kunnen met de foto’s op voorhand inschatten hoeveel manschappen ze nodig hebben.”

Verder onderzoek

Wel is het nog even wachten vooraleer de eerste drone op de markt verschijnt. “Verder onderzoek is nog nodig”, verduidelijkt Theys. “We willen de snelheid nog opkrikken en de drones veiliger en autonomer maken. Bovendien zijn er meer sensoren nodig om obstakels te signaleren en grondstations waar de drones probleemloos kunnen landen. Ten slotte sleutelen we nog aan de lange-afstandscommunicatie.”

Ook de wet moet versoepeld worden voordat de onbemande vliegtuigjes ingezet mogen worden. Tegen 2019 wil Europa een eenduidige dronewetgeving. “Drones mogen mogenteel niet verder vliegen dan het blote oog kan waarnemen. Daarnaast moeten we nu elk testmodel inschrijven en verzekeren, wat erg omslachtig is en het onderzoek afremt. We hopen dat de Belgische wetgeving in de toekomst meer rekening houdt met onderzoek en ontwikkeling.”