Het gaat volgens Fast Company om een zogenaamd VCSEL-lasersysteem in de camera aan de achterzijde van de iPhone 8. Hiermee is het mogelijk om de afstand tot een object te bepalen door lichtpulsen te gebruiken in combinatie met Time Of Flight (TOF)-metingen. Daarmee wordt het mogelijk om erg nauwkeurig diepte te meten.

Bij AR-toepassingen is dat cruciaal, want je wilt precies weten waar een bepaald object of obstakel staat, om er iets op te kunnen projecteren. Toch is ARKit nu al te gebruiken, waarbij de normale (iSight-)camera een inschatting maakt van de diepte.

Gezichtsherkenning

Afgelopen februari meldde analist Ming-Chi Kuo als eerste dat Apple een ‘revolutionaire 3D-camera voor gezichtsherkenning‘ wil gebruiken in de frontcamera van de iPhone 8. Daarbij werd gesproken over een infrarood VCSEL-transmitter met speciale receiver, naast de standaard cameramodule. Dezelfde techniek zou Apple nu ook willen gebruiken in de iSight-camera aan de achterkant. Het wordt al gebruikt in DSLR’s en compactcamera’s, maar door de grootte was het nog niet mogelijk om ze in smartphones in te bouwen.

Met het nieuwe camerasysteem is een snellere en nauwkeuriger autofocus mogelijk, iets waar Apple al een paar jaar aan werkt. Zo voerden ze in 2014 zogenaamde ‘Focus Pixels’ in, een marketingterm voor phase shift autofocus. Daarbij wordt scherpgesteld door twee of meer inkomende lichtstralen te vergelijken. Dit werkt anders dan het lasersysteem dat Apple nu overweegt, waarbij er wordt gekeken hoe lang een laserstraal onderweg is om een bepaald object te bereiken.

Fabrikant Lumentum zou verantwoordelijk zijn voor de productie van de VCSEL-lasers, samen met Finisar en II-VI. Toch is het nog de vraag of alles op tijd af is. Volgens de bronnen van Fast Company werkt Apple er hard aan om de vernieuwde camera nog in de iPhone 8 te kunnen meeleveren, maar het is mogelijk dat dat niet wordt gehaald.