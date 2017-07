De pc-verkopen zijn in het tweede kwartaal van 2017 opnieuw gedaald. Met name Lenovo had een slecht kwartaal.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die marktonderzoekers Gartner en IDC donderdag publiceren. Volgens Gartner daalden de verkopen met 4,3 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl IDC spreekt van een daling van 3,3 procent.

HP zag zijn verkopen nog wel toenemen en was voor het tweede kwartaal op rij de grootste pc-fabrikant, ten koste van Lenovo. Het Chinese bedrijf staat op de tweede plek, gevolgd door Dell.

Apple staat op plaats vier in de ranglijst, met ruim 4 miljoen verkochte Macs in het kwartaal. Dat is stabiel ten opzichte van een jaar eerder, ondanks de verschijning van nieuwe modellen in juni.

In totaal verscheepten pc-makers nog ruim 60 miljoen computers in het tweede kwartaal.