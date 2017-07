In april stemde de Tweede Kamer al unaniem in met deze wijziging van artikel 13 van de grondwet.

De reikwijdte van de onschendbaarheid van het briefgeheim is hiermee uitgebreid naar alle communicatiemiddelen. De modernisering van artikel 13 vervangt de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim door het recht op eerbiediging van het brief- en telecommunicatiegeheim. Daaronder vallen nu ook WhatsApp-berichten, e-mails en sms-jes, en het is tevens bedoeld voor communicatievormen die in de toekomst worden geïntroduceerd.

NU.nl schrijft dat de SP tijdens de stemming kritisch was over een deel van het voorstel, omdat de algemene bescherming van het briefgeheim hierdoor zou worden verminderd. In sommige gevallen wordt het mogelijk om communicatie in te zien zonder toestemming van de rechter. De fractie stemde ondanks dit feit in.