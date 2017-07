De deal, die ontstond na een weddenschap op Twitter, werd officieel aangekondigd door de premier van de deelstaat en door Tesla.

Tesla werkt voor het project samen met het Franse Neoen, dat een windmolenpark aan het bouwen is in het Australische Jamestown. De batterij zal de energie opslaan van het windmolenpark. Het gevaarte heeft een vermogen van 100 megawatt. Dat moet voldoende elektriciteit leveren voor 30.000 huizen en als backup dienen wanneer er een elektriciteitstekort dreigt.

Volgens Tesla zal het bij oplevering de grootste lithium-ion batterij ter wereld zijn. "Dit systeem zal driemaal krachtiger zijn dat de bestaande", zei topman Elon Musk. Het bedrijf wil het project in honderd dagen klaren. Indien dat niet lukt, moet South Australia de batterij niet betalen.

Black-out

De regering van South Australia kreeg vorig jaar met kritiek af te rekenen na een black-out. Een grote storm had toen de elektriciteitslijnen en andere infrastructuur vernield, waarna 1,7 miljoen inwoners meerdere dagen zonder stroom zaten. Bovendien moest in februari en maart meermaals de schakelaar uitgezet worden, omdat er te weinig stroom was op het net. Toen beweerde Lyndon Rive, hoofd van Tesla's batterij-afdeling, dat hij de energieproblemen van South Australia op honderd dagen kon oplossen.

Mike Cannon-Brookes, de Australische miljardair en oprichter van softwarebedrijf Atlassian, vroeg aan Elon Musk hoe serieus die claim was. "Als ik het geld regel, zorgen jullie dan voor een batterij van 100 megawatt in honderd dagen?" Waarop Musk antwoordde: "Tesla zet de accu's neer binnen de 100 dagen nadat we het contract tekenen. Als dat niet lukt, is het gratis."

Het energiecontract dat toen gesmeed werd op Twitter, is nu dus officieel. Dat betekent dat de batterij dit najaar afgeleverd moet worden. Musk liet nog weten dat het Tesla 50 miljoen dollar zou kosten als dat niet zou lukken.