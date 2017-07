Het aantal slimme thermostaten in Nederland is het afgelopen jaar flink toegenomen naar bijna 900.000 stuks. Waarom zijn dit de populairste ‘internet of things’-apparaten?

In 2016 groeide het aantal slimme thermostaten in Nederland hard, met maar liefst 38 procent naar 880.000 thermostaten. Dat betekent dat één op de negen huishoudens over een slimme thermostaat beschikt, zoals blijkt uit het onderzoek ‘Smart Home Monitor 2017’ van marktonderzoeksbureau Multiscope onder 5.500 Nederlanders. Deze groei komt mede door promotie van energiemaatschappijen, maar vanwege de voordelen van deze thermostaten worden ze ook los daarvan online veel verkocht.

Grote voordelen

Een groot voordeel is het gemak dat je de thermostaat op afstand kunt bedienen via een app en kun je bijvoorbeeld instellen hoe laat de verwarming elke dag aan en 's avonds weer uit moet gaan. Zo kun je bijvoorbeeld regelen dat je huis lekker warm is als je thuiskomt. Of als je vergeten bent de thermostaat uit te zetten toen je het huis verliet, kun je toch nog de verwarming lager zetten. Ook heb je - afhankelijk van het type apparaat - veel beter inzicht in hoeveel je stookt.

Veel slimme thermostaten gaan zelfs verder dan dat laatste: dankzij zelflerende functies en regeltechniek halen zij nog meer rendement uit je verwarmingsinstallatie. Zo kun je je woning bijvoorbeeld opdelen in zones waarbij het mogelijk wordt om elke ruimte apart te voorzien van een eigen temperatuurregeling. Kostenbesparing is dus het tweede grote voordeel van een slimme thermostaat.

Voor iedereen?

In principe is voor iedereen met een internetaansluiting en een verwarmingsketel (gas, olie, biomassa, warmtepomp, etc.) een slimme thermostaatregeling verkrijgbaar. Van single-zone tot uitgebreid multi-zone systeem en voor cv-ketel, radiator en meer- groepen vloerverwarmingssysteem.

