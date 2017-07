Dat meldt de Duitse website Heise donderdag. Via het lek is informatie te achterhalen over apparaten die op de router aangesloten zijn. Het gaat onder meer om IP-adressen en of het apparaat op dit moment aangesloten is.

Een hacker kan de informatie verzamelen door een functie van de router te gebruiken waar geen authenticatie voor nodig is. Vervolgens kan hij een website aanmaken waarmee hij de informatie binnenhaalt.

Fabrikant AVM heeft beloofd het probleem met een komende update voor de firmware te verhelpen. Welke modellen van de Fritzbox kwetsbaar zijn, is niet bekend.

In Nederland worden dergelijke routers door XS4all aan klanten geleverd.